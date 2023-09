Camila Homs hizo su debut en la pista del Bailando 2023. La modelo fue la segunda en salir a la pista más famosa del país en el primer programa de Marcelo Tinelli por la pantalla de América, emisión que alcanzó picos de casi 15 puntos de rating.

“Quiero decirles que acá viene una mujer que no conozco, pero que me parece muy bella. Es mamá de dos pequeños con el futbolista Rodrigo De Paul. Hoy tiene una muy buena relación con Rodri De Paul y está en pareja con el Principito Sosa”, comenzó el conductor en la introducción que realizó sobre la modelo, madre de Francesca -de cuatro años- y Bautista -de dos-, frutos de su relación anterior con el jugador de la Selección, tal como indicó Tinelli.

Fue el propio Ángel de Brito -jurado del certamen- quien utilizó las palabras del conductor para consultarle a la participante por su vínculo con su ex, quien impuso un bozal legal para que no pueda hablar de él en la pista más famosa del país. Así como tampoco puede llevar a sus hijos.“Lo escuché a Marcelo decir que tenés muy buena relación con De Paul. ¿Es así?”, quiero saber el conductor de LAM.

“Está bien, cordial”, respondió la modelo sin intención de ahondar en detalles. “¿Del 1 al 10?”, siguió preguntando el jurado buscando que la participante puntuara su actual relación con el padre de sus hijos. “Cordial”, repitió ella, pero De Brito insistió: “¿Del 1 al 10?”.

Entonces, Camila respondió con un “ocho”. “Muy bien, un montón”, consideró el periodista al mismo tiempo que Tinelli saludó al exfutbolista a cámara: “Yo le mando un beso a Rodri, que es un amigo”. “Avanzaron un montón”, agregó De Brito y le consultó a Homs sobre la situación judicial con el futbolista: “¿Hasta dónde podés hablar de él? Porque te había mandando un bozal legal”. De inmediato, la modelo aclaró: “No puedo hablar. Hasta acá”. Y la conversación al respecto llegó a su fin.

Semanas antes del comienzo del Bailando 2023, Camila Homs había sido notificada sobre la restricción que había impuesto su expareja. “Hubo un bozal legal de Rodrigo a Camila para que los chicos no fueran al Bailando. No exponer a los chicos: ese fue el pedido que hizo De Paul y que fue apelado por Camila”, contó el abogado Mauricio D’Alessandro, y aclaró: “Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión. Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizándolos”.

A la hora de bailar, Camila Homs y su partenaire, Nico Fleitas, realizaron una performance de “Te cura”, de María Becerra, que no terminó de convencer al jurado, que calificó a la pareja con un total de 10 puntos, esperando a que se devele el voto secreto de Pampita al final de la primera ronda.

Ángel de Brito, el primero en dar su devolución, consideró que el ritmo elegido no fue el mejor y que esperaba más de la pareja. Destacó a Fleitas como un excelente bailarín, y dijo que a Camila le faltó “posición, firmeza y contundencia”. Su puntaje fue un 2.

Pampita, sin embargo, comenzó con elogios enfocados en Homs, principalmente por haber aceptado la convocatoria. “Hola Cami, encantada. ¿Estás contenta haciendo esto?”, preguntó la modelo y su colega respondió: “Feliz”. “Me alegro mucho de todas las cosas que estás haciendo vos, después de tantos años haciendo cosas para otro”, destacó la esposa de Roberto García Moritán en referencia a la relación anterior de la participante, quien se instaló en la Argentina cuando se separó de Rodrigo de Paul después de años viviendo en España con él.

“Hoy estás haciendo todo para disfrutar vos, para brillar vos, para hacer tu carrera. Sos una madraza y me encanta que estés en esta pista. Ojalá te dé muchas satisfacciones pasar por este programa”, continuó en su devolución. “Si, creeme que sí. Es un montón. No puedo creer estar acá y es real que estoy muy feliz”, respondió Camila, contenta con las palabras de Pampita, que agregó: “Me alegro. Yo veo un diamante en bruto. Para ser una primera vez y arrancar con reguetón, que es muy difícil, veo que hay algo ahí para sacarla buena”.

Moria Casán, por su parte, contó que la sorprendió la performance realizada y destacó: “No tengo prejuicios y sé que es tu primera vez y pensé que iba a hacer una participación desvanecida”. Al levantar la paleta, mostró un 6.

En tanto, a Marcelo Polino no aprobó la primera presentación de Camila Homs y su bailarín y fue categórico al puntuarlos con un 2: “No me gustó demasiado. No concuerdo con La One (por Moria). Fue desacertada la elección de esta noche”. (Teleshow)