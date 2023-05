A finales de febrero y comienzos de marzo, el nombre de Alexis Mac Allister cobró gran relevancia, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Pero no a causa de su gran desempeño como futbolista, sino debido a su escandalosa separación de Camila Mayan, su novia desde hacía 10 años. Fue el pasado 24 de diciembre cuando el futbolista del seleccionado argentino rompió con su ahora ex novia y, semanas después, presentaba a su actual: Ailén Cova, la amiga de ellos de toda la vida. Aparentemente el jugador del Brighton & Hove Albion Football Club habría mantenido una relación paralela con la amiga de su novia durante muchos años.

El tiempo pasó y cuando la historia parecía ser un rumor, llegó la palabra de Camila. “Voy a ser 100 % sincera. Este año arrancó como el reverendo ojete. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa, no les voy a mentir, pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía. Sobre todo empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí. Y de distintas formas”, escribió la joven en un posteo sobre su fiesta de cumpleaños.

En ese sentido, la licenciada en administración remarcó la importancia de su familia para que pudiera salir adelante. “Hicieron que la vida sea más divertida. Créanme que se siente el amor. Solo tengo para decir gracias. Gracias por tanto amor. Feliz de recibir mis 24 años rodeada de gente tan linda. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

El mediocampista oriundo de Santa Rosa fue foco de críticas debido al comportamiento que tuvo con su pareja de toda la vida. Resulta que Cami Mayan y Ailén Cova eran amigas cercanas ya que ambas pertenecieron a la vida de Mac Allister desde muy chicas. De hecho, en todos los festejos y celebraciones que cada uno realizaba, ambas estaban invitadas. ¡Hasta en las tardes de pileta!

Incluso, en una de esas juntadas que tuvo lugar en el 2015, el joven publicó una foto con ella en sus redes sociales y le escribió: “Te quiero un poquito”. Por otra parte, no solo que Mac Allister subía fotos con las dos a su cuenta de Instagram, sino que entre ellas se comentaban las fotos.

En el 2021 Mayan compartió un posteo junto a él en Miami, donde disfrutaban de unas vacaciones en pareja, y fue Cova quien le comentó: “Lindoooos!”, a lo que la actual de ese momento le escribió: "Gracias linda." Cabe destacar que además, en los últimos días Mayan reveló que la lapidaria frase que le reveló el futbolista cuando le planteó la separación le rompió el corazón: “Ya no te quiero más”.

Sin embargo, la ex pareja del ex Boca, que estuvo viajando por el mundo y recorriendo los lugares a los que solía ir en su pasado. Días atrás, Camila compartió un video cantando con mucha pasión la canción “Despechá” de Rosalía y gritando “¡Que Dios me libre de volver a tu lado!”, en una clara referencia al futbolista de la Scaloneta.