Después de que se difundieron los mensajes que Camila Homs le envió a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel que terminaron en un escándalo que llegó a la Justicia, la modelo habló por primera vez en Socios del espectáculo de sus polémicos dichos.

“Los chats eran mios. No me arrepiento de lo que dije. Lamento que hayan salido a la luz", aseguró, en una nota que dio en las playas de Punta del Este, luego de que el futbolista realizó una denuncia penal contra ella.

“Era muy familiar, digamos, y me shockeó verlo, pero no por yo haber dicho las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Yo tengo mis motivos sobre por qué estaba así de enojada", lanzó.

"Me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”, lanzó.