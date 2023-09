En diálogo con Ahora Cero Radio, Ronconi sostuvo que “nosotros en el espacio estamos muy conforme con la lista de unidad, nos permitió trabajar con una misma idea y charlando con los vecinos y las vecinas sobre nuestra propuesta. Mucha gente nos ha contado que se sintieron sorprendidos y quizá avasallados por la cantidad de propuestas que había en el cuarto oscuro, nuestra propuesta fue y sigue siendo una sola”, en relación a la diversidad de candidatos que propuso la oposición en las PASO.

En relación al destino de los votos a distintos candidatos de Juntos por Entre Ríos, reflexionó que “no creo que todos los votos de las listas que perdieron en la interna de la oposición vayan en forma directa a Davico, hay diferencias sustanciales con otros candidatos que inclusive por temas morales que no condicen con lo que dice Davico y su gente. Hay diferencias importantes en casos como los de Amarras, que claramente es un plan de negocios que propone y que ya han dicho que cederían algunos espacios públicos para beneficiar esos negocios. Por eso nosotros confiamos en que nuestro plan de gobierno pueda llegarle a mucha gente que no nos votó en las Primarias”.

“Nuestra propuesta se basa en cosas visibles como la gestión que ha llevado adelante el intendente Piaggio y que nosotros con Martín Roberto queremos continuar. No hay nadie que no diga lo linda y cambiada que está Gualeguaychú, los espacios y paseos públicos sobre los que hemos trabajado para potenciar a la ciudad en cuanto a la propuesta de turismo. Martín Roberto es la persona indicada porque conoce mucho de gestión, ha trabajado muchísimo en un área sensible como es Salud y tiene la firma convicción de poder continuar este camino que hemos trazado desde hace mucho tiempo y que nos ha permitido colocar a Gualeguaychú en un sitio sumamente destacado dentro de los municipios del interior del país”, profundizó Ronconi, al hablar de los varios puntos salientes de la gestión municipal.

Acerca de los dichos de Andrés Romero, candidato de La Libertad Avanza, remarcó que “no lo conozco a Romero, pero claramente falta a la verdad cuando dice que no hay nada para rescatar en la ciudad. Hemos intervenido en 1700 veces en distintas calles, ampliamos la planta de tratamiento de efluentes cloacales y estamos trabajando sobre una nueva planta potabilizadora. Habla de servicios y hemos llevado al 97% de los servicios esenciales de agua y cloacas en toda la ciudad y queremos llevarlo al 100 por ciento. Sabemos que nos faltan 300 o 400 cuadras de asfalto para completar nuestro proyecto, eso lo podremos lograr con el compromiso de Martín Piaggio al frente del Municipio. De Romero no he escuchado sus propuestas y claramente no comparto su mirada sobre la gestión municipal”.

Acerca de la continuidad de la gratuidad en la Fiesta del Pescado y el Vino, algo que el mismo candidato libertario dijo que había que cambiar, Camila sostuvo que “la Fiesta del Pescado y el Vino fue adoptada por toda la ciudad, no conozco gente que no haya disfrutado de la fiesta y que la haya tomado como propia. Es una inversión del gobierno para que la ciudad tenga un movimiento turístico fuerte en una época del año. Es parte de las políticas que ha implementado este gobierno para brindarle a los vecinos y las vecinas la posibilidad de tener una fiesta propia, con identidad y que año a año ha ido creciendo en cuanto a su magnitud hasta convertirse en una de las fiestas populares más importantes de la provincia.

Finalmente, sobre el tema de las impugnaciones a Mauricio Davico, Ronconi sostuvo que “he seguido el tema por los medios y sin querer engancharme mucho en el mismo. Entiendo que la ley es clara y una persona que no tiene cuatro años de residencia en una ciudad no puede aspirar a ser candidato a intendente, además del tercer período consecutivo. En este caso es demasiado claro. Igualmente esperaremos la determinación de la justicia sobre el tema”.