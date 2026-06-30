Alrededor de las 03.40 horas de la madrugada de este martes, personal de Comisaría Primera intervino en inmediaciones de avenida Del Valle y Constitución, a raíz de un llamado que alertaba sobre un hombre desplazándose por los techos de viviendas de la zona.



Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre mayor de edad había sido retenido por vecinos y por personal de Comisaría de Minoridad. De acuerdo con lo manifestado por el denunciante, el individuo había ingresado a los techos de su vivienda, por lo que fue perseguido por el propietario y su padre hasta ser demorado sobre avenida Del Valle al 1200, donde finalmente fue puesto a disposición del personal policial.



Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.