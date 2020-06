Camionero entrerriano superó el Covid-19: "Al día 18 seguía dando positivo"

El joven es camionero y contrajo el virus al viajar a una zona de circulación viral en la ciudad de Buenos Aires. Contó que a los dos días de volver de un viaje comenzó a presentar síntomas; dos días sufrió dolor de cabeza, fiebre y dolor de cuerpo. Además, unos seis días, ya en el hospital, perdió el sentido del gusto y el olfato.

Flores asoció sus síntomas con el coronavirus y el viaje que había realizado días atrás. Allí fue cuando se aisló solo y luego fue al hospital Santa Rosa, donde lo hisoparon y a los tres días llegó el esperado resultado, este fue positivo.

Llegar al alta médica

Para llegar al alta debió esperar varios días ya que le realizaban los hisopados correspondientes y los mismos continuaban dando positivos.

En ese contexto, el entrevistado manifestó que sentía “mucha incertidumbre porque transitaba el día 18 de aislamiento y seguía dando positivo”.

Durante los días que estuvo contagiado, Flores “fue y vino” de distintos lugares. Para comenzar, mientras esperaba el primer hisopado, estuvo tres días en el Hospital Santa Rosa, de allí lo trasladaron a al Parque Termal local y cuando volvió a dar positivo volvió al nosocomio. Para finalizar, desde este último lugar se fue a su vivienda, donde estuvo hasta recibir el alta.

Precauciones

Si de precauciones hablamos, afirma que las cumplía a todas. “Tenía distancia social, usaba siempre el barbijo en el Mercado Central, llegué y nunca me lo saque. También me lavaba las manos a cada rato. No se en que momento fue el contagio, porque en el Mercado no tuve contacto con nadie” contó.

Hoy en día, Flores dijo que sigue cumpliendo con los mismos cuidados porque no hay nada comprobado con respecto a si se pueden volver a contagiar o no.

El presente

«El mayor afecto es psicológico. En el hospital nos dieron apoyo, nos hicieron un seguimiento diario, esto me ayudo a sobrellevarla» dijo, a lo que agregó que también lo ayudó el apoyo de sus amigos.

Luego de enfrentar la carga social de haber sido el primer caso positivo de coronavirus en una ciudad y tras haber recibido el alta médica, Juan Esteban realiza vida normal y en los próximos días volverá a trabajar. (Chajarí al día)