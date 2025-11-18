El siniestro vial ocurrió en sentido este-oeste, cuando el conductor del camión Mercedes Benz —que transportaba alimento balanceado a granel para una empresa agrícola— perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan.

Según los primeros datos, se habría desprendido una cubierta trasera del camión, lo que provocó el despiste y posterior vuelco. Como consecuencia, el alimento balanceado quedó desparramado sobre la ruta.

El conductor resultó con lesiones leves en una mano y recibió atención médica inmediata por personal médico del Hospital Centenario.

Personal de la Comisaría Cuarta de la Policía de Entre Ríos realizó las actuaciones y peritajes correspondientes, mientras que efectivos de la Sección Seguridad Vial "Gualeguaychú" de Gendarmería Nacional llevaron a cabo tareas de asistencia, encausamiento del tránsito y prevención vial en la zona afectada.