Camioneros se quedó con el segundo ascenso a la temporada 2026 de Primera A, después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios e imponerse en la definición por penales por 7-6, en un partido disputado en la calurosa tarde de domingo en el Estadio Municipal.

De esta manera, logró el segundo ascenso -el primero había sido para Defensores del Oeste, ganador del Apertura- y jugará por primera vez en la divisional mayor, en lo que será su quinta temporada desde que se afilió al fútbol mayor de la Liga Departamental local.

Sportivo Larroque, por su parte, tendrá una chance más por ascender mediante una promoción. Enfrentará al subcampeón del Torneo Apertura, Sporting, a un partido -en cancha neutral- y el ganador se medirá con Sarmiento -penúltimo de la temporada en Primera A- a encuentros de ida y vuelta, definiéndose la serie en cancha de La Tromba.