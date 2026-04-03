La Copa Ciudad de Gualeguaychú de fútbol sala ya tiene a sus finalistas. El jueves por la noche, en el Centro de Educación Física Nº 6 “Profesor Antonio Giusto” (Polideportivo Sur), se disputaron las semifinales que definieron a los protagonistas del partido decisivo.

En el único encuentro que se resolvió en tiempo reglamentario, Camioneros venció a Atlanta por 2-0, con goles de Marco Guilletti y Jonathan Balsanyaque.

La otra semifinal fue mucho más pareja. Juventud Unida y Sud América igualaron 5-5 en los 40 minutos y la clasificación se definió por penales, donde el Decano se impuso 4-3.

Crédito: Delfina García

Valentín Rodríguez, Claudio Díaz (en dos oportunidades), Matías Sansón y Matías Rodríguez marcaron para Juventud, mientras que José Puccio, Fernando Fabani e Iván Ojeda -estos dos últimos por duplicado- convirtieron para el conjunto azulgrana.

De esta manera, Camioneros y Juventud Unida irán en busca de su primer título en la Copa Gualeguaychú. El equipo del Sindicato ya sabe lo que es ser campeón en torneos oficiales, mientras que el Decano intentará escribir la primera página dorada de su historia en la disciplina.