En dos series muy parejas de semifinales, Camioneros y Sportivo Larroque se clasificaron a la final del Torneo Clausura de la Primera B “Carlos Butallo” y definirán el segundo ascenso a la máxima divisional del fútbol departamental.

Los del Sindicato viajaron a Villa Paranacito con ventaja mínima, tras el triunfo por 2-1 en la ida. En los segundos 90 minutos, Isleños Independiente ganó 2-1, con goles de Brian Frías y Braian Molina -Matías Collaso había empatado transitoriamente para la visita- y estiró la definición a los penales.

Allí, Camioneros se impuso por 4 a 2 y avanzó por primera vez a una final por el ascenso en su cuarto año en el fútbol mayor de la Liga Departamental.

En la otra semifinal, en tanto, Sportivo y Sportivo Larroque, que habían igualado 1-1 en la ida, volvieron a empatar en el estadio “Edgardo Páez” -esta vez 0-0- y también debieron resolver al finalista desde los 12 pasos.

Con una gran actuación de su arquero Fiorotto, los larroquenses se impusieron 4-1 y avanzaron a la definición por el ascenso después de seis años. En 2019 perdieron la final contra Cerro Porteño y buscarán volver a la máxima divisional después de 10 años.