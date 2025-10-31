La Subsecretaría de Salud comenzó esta semana con las acciones preventivas en otro barrio de la ciudad. La iniciativa busca eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti y prevenir enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Equipos de la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Veterinaria recorren casa por casa el cuadrante delimitado al norte por Boulevard Montana, al sur por Guido Spano, al este por 1º de Mayo y al oeste por San José. Los promotores entregan folletería informativa, aplican larvicida cuando es necesario y asesoran a los vecinos sobre medidas clave, como el lavado semanal de depósitos, la eliminación de objetos en desuso y la importancia de la castración de mascotas para un control integral del entorno. Además, se realiza un relevamiento veterinario de perros, gatos y roedores, similar al que en la reciente etapa del Barrio La Milagrosa identificó datos clave sobre la salud animal en 201 viviendas.

Como parte de las acciones complementarias, el jueves se hará el retiro de los residuos descartados por los vecinos. En forma paralela, la Dirección de Inspección General intima a propietarios de terrenos baldíos en mal estado mientras que, la Dirección de Espacios Verdes realiza desmalezamientos en áreas públicas.

En los últimos dos meses, la campaña ya ha visitado más de 800 hogares en barrios como Zuppichini y La Milagrosa, eliminando focos de proliferación y retirando toneladas de desechos, lo que ha fortalece la vigilancia sanitaria y evita nuevos casos de dengue en la ciudad.