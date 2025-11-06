La presentación de Brian Arregui, oriundo de Villaguay y campeón olímpico de los Juegos de la juventud Buenos Aires 2018, en la velada boxística que se celebrará este viernes en el Polideportivo Norte fue suspendida debido a la “incomparecencia y ausencia injustificada” de su oponente, de acuerdo a lo informado por la organización mediante un comunicado.

“Lamentamos informar la cancelación inmediata del combate estelar de la velada de boxeo profesional programada para mañana, 07/11, que iba a enfrentar a nuestro boxeador Brian Arregui contra Julián Merlo (Merlo, Prov. de Bs. As.) en la categoría Mediano a 6 asaltos”, expresa el informe oficial.

“El combate ha sido cancelado debido a la incomparecencia y ausencia injustificada del boxeador Julián Mármol. Al no presentarse en el lugar y hora estipulados para los procedimientos finales, el combate ha sido declarado formalmente cancelado”, agrega.

Y remata: “Estamos profundamente decepcionados por esta situación, y aún más por el boxeador Brian Arregui, quien cumplió con todo el proceso y la preparación, para ofrecer un gran espectáculo. Este tipo va en contra del espíritu del boxeo profesional y de las reglas de nuestra organización”.

Asimismo, informaron que la velada seguirá adelante con la cartelera de peleas amateurs programadas, como así también el combate profesional femenino entre la local Nahir Erlin y la bonaerense Nicole Morales.