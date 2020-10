Cáncer de mamá: derribando mitos

El cáncer de mama no es la excepción, existen muchos mitos en relación a esta patología. Entre los más conocidos se encuentran:

1- SIN SINTOMAS NO HAY CÁNCER: esto no es verdad, en sus estadios iniciales el cáncer de mama es asintomático. Por esta razón es importante realizarse estudios de forma periódica, la mamografía y la ecografía mamaria bilateral, permiten ver lo que en este estadio no se puede palpar.

2- LAS MAMOGRAFIAS SON DOLOROSAS E INCLUSO PELIGROSAS: las mamografías son indoloras, para mamas muy sensibles se puede sentir cierta incomodidad, pero no dolor. Si bien, es verdad que utiliza rayos, las dosis de radiación son muy bajas y no producen ninguna complicación posterior.

3- LA DETECCIÓN DE UN NODULO MAMARIO ES EQUIVALANETE A CÁNCER DE MAMA: la gran mayoría de los nódulos que se encuentran en las mamas, no resultan ser malignos, sino que suelen ser benignos. De cualquier manera, es importante consultar con el médico para que los estudios sean los encargados de definir de que nódulo se trata.

4- LOS PECHOS PEQUEÑOS SON MENOS PROPENSOS A DESARROLLAR CÁNCER DE MAMA: el tamaño de los pechos, no tiene relación alguna con el cáncer.

5- SIN ANTECEDENTES FAMILIARES NO HAY POSIBILIDADES DE DESARROLLAR CÁNCER: el 85% de los cánceres de mama son esporádicos, es decir que la mayoría de las pacientes que presentan la enfermedad no tienen familiares directos con cáncer de mama.

Lo cierto es que el cáncer de mama ha aumentado su incidencia, sin embargo, casi el 90% de las mujeres que lo padece logra superarlo gracias a la detección temprana y el tratamiento oportuno.

La detección precoz en el cáncer de mama a través de la autoexploración mamaria y la realización de estudios médicos periódicos, resultan de vital importancia para lograr mayores posibilidades de curación.

-Centro Médico San Lucas. 24hs sirviendo a la comunidad