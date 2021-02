Cande Tinelli sobre su cuerpo: "Si yo antes veía esto, vomitaba castigándome"

Junto a la imagen, se refirió a los problemas alimenticios que sufrió hace algunos años y admitió que la entristece pensar en todos los momentos bellos de la vida que perdió por intentar estar cada vez más delgada.

"Tal vez, les parece una pelotudez pero si yo antes veía esto (el pliegue de su piel) no subía la foto. Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos y si no vomitaba 'castigándome' por ser 'gorda'. Qué idiota que fui en darle tanta importancia y dedicarle tanto tiempo a algo tan poco importante. Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse y amen", expresó.

A los pocos minutos, un hombre le respondió haciéndole un desagradable comentario. "Joder, te falta cola con todo lo que tenés. ¿Cómo no vas a tener un buen culit...? Cómo te haría uno...", le mandó.

Indignada por la actitud del usuario, la cantante compartió la captura de pantalla y le hizo frente. "Siempre hay pelotud... Es normal", sentenció.