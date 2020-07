Sorprendida e indignada por la censura, Candelaria redobló la apuesta. ¿Qué hizo? Volvió a compartir la foto sexy a través de sus historias e hizo un contundente descargo contra las personas de "mente cerrada".

"Me censuraron esta publicación y me parece gracioso porque no entiendo qué tiene de sexual. Y, a la vez, me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente", escribió junto a la imagen de la polémica.

"Me tienen podrida que la cola, que las lolas... Solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso. 2020 amigos", sentenció, muy enojada.