Candelaria Sequeira, compañera de la deportista gualeguaychuense Martina Vela, pasó por la mañana de Bolazo Stream y contó cómo se prepara para el Mundial de Canotaje que comenzará el próximo lunes en Gualeguaychú.

La palista de 25 años de la Selección Argentina contó que “las expectativas son altas, más que nada teniendo el apoyo de la familia y los amigos. Siempre nos toca ir a Europa, estamos lejos, que todos estén acá es un plus. Estoy contenta de que nos puedan ver, porque siempre nos ven en la televisión, acá va a ser diferente”.

Sequeira dijo que está en Gualeguaychú desde el viernes y se encontró con el río un poco crecido, pero confirmó que se puede remar muy bien.

“Lo que sí, no tenemos un lugar para el acarreo, que es algo importante de la regata de maratón, nosotras vamos a hacer en K2, 25 kilómetros. Ahora van a ver cómo lo pueden resolver, tienen dos opciones: poner más arena, o pontones, para que podamos hacer el acarreo por ahí”.

Candelaria volvió a remarcar la diferencia que tiene que la competencia se haga en Argentina: “Uno ya lo tiene normalizado competir afuera, pero representar al país acá, es una locura. Hace poco lo vivencie en los juegos Suramericanos de Santa Fe. Van a ser dos veces seguidas que mi familia y amigos me van a poder ver competir en mi país. Cuando llegamos escuchamos canciones de cancha, y nos emocionó, porque no estamos acostumbrados a que nos ocurra. Mi anterior competencia fue en Bulgaria”.

Martina Vela coincidió con su compañera y resaltó la importancia de que el Mundial se haga en Gualeguaychú: “El tener tu familia al lado, y tus amigos, porque siempre nos ven en la tele, es un plus enorme. El esfuerzo que se hace para maratón es increíble. Ojalá todos los que se puedan acercar vean la maratón, porque está muy bueno de ver”.