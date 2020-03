Marina, Brenda, Milagros, Stella e Isabel destacan que los pedidos al municipio son muy puntales. Uno de ellos es la “recolección correcta y responsable de residuos degradables y biodegradables en el barrio”. Recuerdan que “teníamos un cesto para depositar la basura, pero el mismo desapareció y los vecinos dejamos la basura en el lugar que se encontraba. Además, en muchas ocasiones, gente que no es del barrio arroja residuos de todo tipo, inclusive animales muertos, generando un foco infeccioso”.

A raíz de esta situación, y por otras causas más, proliferan ratas que llegan a tener un tamaño que asombra. “Cuando llega la noche se las escucha ir y venir por los techos”, aseguran las vecinas, y agregan que “hay gente con piso de tierra en donde los roedores aprovechan para hacer sus cuevas”.

ratas.jpg Ratas. El número de roedores aumentó considerablemente. Por las noches andan en los techos y algunas hacen cuevas en las casas con piso de tierra. El número de roedores aumentó considerablemente. Por las noches andan en los techos y algunas hacen cuevas en las casas con piso de tierra.

Recuerdan que a fines del año pasado “Desarrollo Social de la Municipalidad llegó con promotoras de salud a trabajar en la zona para evaluar nuestras necesidades y resolverlas de alguna manera. Una de ellas era terminar con las ratas y se nos prometió la provisión de veneno y la colocación de un cesto de basura en Tropas, pero nada de eso ocurrió, razón por la que nos encontramos en la espera de que se cumpla con lo pactado”.

Las mujeres exigieron la “urgente limpieza y desagote del canal que cruza por Calle de Tropas, desde España hasta Ayacucho, sector donde el agua se estanca por la basura y por deshechos cloacales y no tiene por donde desagotar. Las vecinas tienen miedo por la proliferación de mosquitos, particularmente del dengue, ya que se genera un ambiente propicio para que ello ocurra.

zanjon calle de tropas.jpg

Marina Sosa, una de las referentes, explica que el barrio está en el Registro Nacional de Barrios Populares “certificado que marca que formamos parte de grupos de viviendas que, como todos los de este país, deben contar con los servicios básicos como agua, cloaca y energía eléctrica. No queremos que nos regalen nada, necesitamos acceder al terreno, que entendemos es de un particular”. Acota que se proveen de agua de una manguera que se conectó al barrio San Cayetano, pero muchas veces la presión es pobre y a veces pasan días sin él servicio. “Además no es potable, razón por la cual tenemos que adquirir agua mineral para el consumo. En enero nos dijeron que iban a colocar un caño, sin embargo todavía no lo han instalado”.

Marina Aclara que “no estamos censados por los estados municipal, provincial y nacional para acceder a una vivienda, como sucedió con los anteriores habitantes de la zona, y hoy, en este barrio, vivimos alrededor de 80 familias.”

“Cuidado el Poso”

El Barrio de Tropas está situado sobre la calle del mismo nombre y las arterias Ayacucho, Troisse, Fleming y España, además de una zanja llena de residuos que se encuentra sobre Tropas. Del otro lado de la calle hay terrenos deshabitados, por donde pasa el caño que trae los efluentes del parque Industrial. Éste no cuenta con una de sus tapas en el tramo que da justo al barrio. Los vecinos lo taparon con cartones y con los restos de una batería de camión. El lugar se identifica con un cartel de cartón que dice “cuidado el poso”.

peligro en calle de tropas. Caños de cloacas tapado por un cartón.jpg Peligro. Una de las tapas del caño que trae los desagües desde el PIG desapareció después de una serie de trabajos. El espacio está cubierto por restos de una batería y cartón. . Una de las tapas del caño que trae los desagües desde el PIG desapareció después de una serie de trabajos. El espacio está cubierto por restos de una batería y cartón.

Uno de los habitantes afirma que “la tapa en su momento estuvo, pero después de unos trabajos desapareció y vivimos con el corazón de la boca por nuestros niños, nuestros mayores o por cualquier persona que pase y no vea la advertencia que pusimos y termine en el interior del caño, que es de considerables dimensiones”.