El jueves 27 de noviembre se realizará en el Centro de Convenciones una nueva jornada de formación en RCP y primeros auxilios, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gualeguaychú en el marco del programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”. Esta propuesta busca ampliar las herramientas de prevención en salud y preparar a más vecinos para actuar ante emergencias.

La capacitación, coordinada por la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano, está destinada a toda la comunidad: vecinos, trabajadores de instituciones, comercios, organizaciones sociales y personas interesadas en aprender maniobras esenciales que pueden salvar vidas. La actividad contará con dos horarios disponibles, a las 8 h y a las 10 h, y se llevará adelante en el Centro de Convenciones.

Durante la jornada, los participantes podrán aprender técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios y procedimientos iniciales para responder ante situaciones críticas hasta la llegada de los servicios de emergencia. También se abordarán aspectos clave sobre el uso del Desfibrilador Automático Externo (DEA), herramienta central para la atención de paros cardiorrespiratorios.

El programa Corazón Activo, aprobado por ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, tiene como objetivo consolidar a Gualeguaychú como una ciudad cardioprotegida, promoviendo la instalación de desfibriladores en espacios públicos, la formación permanente de la comunidad y la difusión de hábitos saludables que reduzcan el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Esta capacitación forma parte de las políticas de promoción y prevención de la salud que impulsa el Gobierno de Gualeguaychú, reforzando el compromiso de construir una comunidad preparada, solidaria y orientada al cuidado colectivo.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/pjPQ3nbEiCo2wQS56



