Esta semana inicio una nueva instancia del Programa Vínculos, una propuesta de formación destinada a agentes públicos que trabajan en el acompañamiento de niños, adolescentes y familias, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención y abordaje en sus ámbitos cotidianos de intervención.

El primer encuentro se desarrolló en la Biblioteca Popular Rodolfo A. García. La capacitación está a cargo de Marcela García, mientras que la apertura de la jornada estuvo a cargo de Marcos Henchoz, asesor de la Dirección de Desarrollo Social.

La propuesta se desarrolla en el marco del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA), en articulación con la Dirección de Prevención y Control de Adicciones del Gobierno de Entre Ríos. A través de cuatro encuentros presenciales, se busca brindar recursos que puedan ser trasladados al trabajo que los agentes realizan junto a niños, adolescentes, familias y referentes de crianza.

El Programa Vínculos parte de considerar a la familia como un espacio fundamental para la prevención. En este sentido, propone trabajar sobre el fortalecimiento de los vínculos y acompañar a madres, padres y referentes de crianza en su rol de cuidado, entendiendo que la calidad de las relaciones familiares puede constituirse en un importante factor de protección para niños y adolescentes.

Entre los principales objetivos se encuentra el trabajo en prevención de adicciones con familias y referentes de crianza, así como la incorporación de estrategias que favorezcan la comunicación dentro de los entornos familiares. También se abordan las infancias y adolescencias en contextos de vulnerabilidad y diferentes estrategias de prevención frente a situaciones problemáticas.

La capacitación se desarrolla a través de instancias de intercambio y reflexión que permiten revisar prácticas, compartir experiencias e incorporar herramientas para el acompañamiento. De esta manera, se apunta también a fortalecer el trabajo de los agentes públicos que intervienen cotidianamente en diferentes espacios de la comunidad.

Luego de la jornada inicial, la formación continuará los días 1, 15 y 22 de octubre, de 14:30 a 17 h, en la Biblioteca Popular Rodolfo A. García, ubicada en Corrientes 223. Las inscripciones continúan abiertas, por lo que los agentes públicos interesados todavía pueden incorporarse a la propuesta.

Quienes deseen participar pueden completar el https://forms.gle/8wtE1KSrjw3Uedso8?utm_source=chatgpt.com