Desde el Municipio informaron que el Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF) llevará adelante durante septiembre una serie de capacitaciones en el marco de “Juguemos en Red”, el programa municipal que busca consolidar a los clubes y espacios deportivos como ámbitos seguros para el cuidado y la protección de los derechos de niños y adolescentes.

Bajo la propuesta “Capacitación en protocolos de intervención”, los encuentros estarán destinados a referentes, profesores, técnicos y colaboradores deportivos, especialmente a integrantes de la Liga de Fútbol Infantil. El objetivo será brindar herramientas para reconocer, abordar y actuar frente a situaciones de vulneración de derechos que puedan presentarse en estos espacios.

“La capacitación forma parte de uno de los ejes de trabajo de Juguemos en Red, que contempla acciones específicas con quienes acompañan diariamente a niños y adolescentes en clubes e instituciones. De esta manera, se busca que los adultos responsables cuenten con criterios y herramientas claras para intervenir ante situaciones que requieran acompañamiento, orientación o la activación de los mecanismos de protección correspondientes”, expresaron en un comunicado.

El cronograma comenzará el viernes 4 de septiembre, de 18:30 a 20 h, en el SUM Suburbio Sur. Continuará el martes 8 de septiembre, en el mismo horario, en el SUM Pueblo Nuevo; el miércoles 16 de septiembre, de 18:30 a 20 h, en el SUM La Cuchilla; y finalizará el jueves 24 de septiembre, de 18:30 a 20 h, en el SUM Pitter.

La realización de las capacitaciones en diferentes sectores de la ciudad responde a la perspectiva territorial del programa y permite acercar las instancias de formación a los clubes y a quienes cumplen un rol cotidiano en el acompañamiento de niños y adolescentes a través del deporte.

“Juguemos en Red contempla además acciones destinadas directamente a los niños, mediante propuestas lúdicas orientadas a promover la empatía, el respeto y la prevención del acoso entre pares. A su vez, incorpora espacios de sensibilización para las familias y referentes de cuidado durante encuentros y competencias deportivas”, remarcaron las autoridades.