El pasado miércoles en el SUM Municipal de Pueblo Belgrano, se realizó una capacitación para quienes oficiarán de Autoridades de Mesa en las próximas Elecciones Legislativas 2025 que tendrán lugar el domingo próximo.

La capacitación estuvo a cargo de la Jueza de Faltas de Pueblo Belgrano, Lorena Sartori, y se proyectó un video explicativo sobre la aplicación de la Boleta Única de Papel, que reemplazará a las boletas tradicionales.

Además de las Autoridades de Mesa hubo una buena concurrencia de vecinos, que se interiorizaron sobre los cambios que habrá en el sistema de votación con la implementación de la Boleta Única de Papel.

Cabe señalar que en Pueblo Belgrano se encuentran habilitados para votar un total de 3.856 ciudadanos, que lo harán en 12 mesas que se ubicarán en la Escuela N° 113 “Infantería de Marina”. Diez de las mesas tendrán un total de 350 sufragantes y las dos mesas restantes tendrán 178 votantes.