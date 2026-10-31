En el marco de las acciones de prevención y cuidado de la salud pública, el jueves 29 de octubre se llevó adelante una capacitación sobre colocación, seguimiento e información de ovitrampas, con especial atención al mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó que “las capacitaciones son fundamentales porque nos permiten incorporar conocimientos, mejorar las herramientas de trabajo y llegar con información clara a cada sector de la ciudad"

La jornada estuvo destinada a los promotores de salud de todos los centros de atención primaria de la ciudad (CAPS), quienes recibieron herramientas y conocimientos para implementar estas tareas en sus respectivas áreas de intervención.

Las ovitrampas son dispositivos que permiten detectar la presencia del mosquito a través de la recolección y observación de sus huevos. Su utilización constituye una herramienta importante para conocer su distribución, realizar un seguimiento de su actividad y fortalecer las estrategias de prevención y control.

La capacitación adquiere especial relevancia en esta época del año, cuando las condiciones climáticas favorecen la reproducción y aumenta la circulación del Aedes aegypti. En este sentido, el trabajo territorial de los promotores permitirá ampliar el alcance de la información y fortalecer las acciones de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.