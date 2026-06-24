El Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante la Jornada de Actualización “Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos”, una instancia de formación destinada a fortalecer las estrategias de intervención, prevención y asistencia de los equipos técnicos municipales que trabajan en contacto directo con la comunidad.

El encuentro contó con la participación de más de 170 trabajadores de diversas áreas del municipio. La apertura de la actividad estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, quienes remarcaron la importancia de la capacitación permanente del personal del Estado local.

La disertación estuvo a cargo de la psicóloga Catalina Cerrutti y el psiquiatra Federico Beines, integrantes del equipo técnico de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).

Durante el taller se brindaron herramientas metodológicas para la detección temprana y el acompañamiento en ámbitos familiares, laborales y comunitarios, bajo una perspectiva integral de cuidado.