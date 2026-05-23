A través de una jornada de actualización territorial, el Municipio unificó criterios de prevención con los equipos de CAPS y CIC, y sumó estrategias junto al Área Gerontológica para el cuidado de los adultos mayores.

El encuentro tuvo como propósito central fortalecer las herramientas de trabajo territorial y alinear las estrategias sanitarias que se despliegan diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros de Integración Comunitaria (CIC) y diversos nodos comunitarios de la ciudad.

La actividad reunió a coordinadores y promotores de salud, quienes participaron de instancias de intercambio, planificación interna y evaluación de las campañas vigentes. Durante el taller se hizo especial hincapié en la articulación de tareas en territorio y en el diseño de acciones preventivas integrales. Las autoridades municipales presentes destacaron el rol estratégico que cumplen estos agentes sanitarios en el entramado social, ya que representan el vínculo cotidiano y directo del Estado con las familias de cada barriada, facilitando el acceso a la información y descentralizando las prestaciones del sistema de salud local.

Además, participó activamente el equipo gerontológico de la Secretaría de Desarrollo Humano. Los especialistas abordaron de manera conjunta con los promotores el relevamiento y seguimiento que se realiza en las residencias de larga estadía de la ciudad. En este sentido, se trazaron líneas de acción coordinadas para optimizar la identificación y el acompañamiento de aquellos espacios que aún no se encuentran bajo el régimen normativo correspondiente, promoviendo el trabajo en red para acercar asesoramiento técnico y facilitar los procesos de regularización institucional.

“Estas instancias fortalecen las capacidades de los equipos territoriales y permiten estructurar respuestas más rápidas y precisas ante las demandas de la comunidad, consolidando redes de contención social más cercanas, integradas y organizadas”, señalaron.