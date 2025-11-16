Durante el encuentro, profesionales de la ANAF expusieron contenidos relacionados con el protocolo de actuación ante situaciones de Abuso Sexual Infantil (ASI), la detección de señales de alerta y los circuitos institucionales previstos ante posibles vulneraciones de derechos.

El área de Salud aportó información sobre esquemas de vacunación obligatoria, control del carnet sanitario y estrategias para fortalecer la inmunización en el entorno familiar. También se brindaron nociones de primeros auxilios orientadas a mejorar la respuesta ante emergencias en espacios comunitarios.

Participaron representantes de distintas dependencias municipales, entre ellos el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo; la responsable de la ANAF, Virginia Castillo; el licenciado en Enfermería, Luciano Gómez, y promotoras de salud.

Asistieron además referentes de las agrupaciones Mainumby, Renacer de los Auténticos, Cocoliche, Los Colombianos, Los Fundadores, Revolucionarios del Guevara, Purretones, Tres Deseos, Heredando Raíces, Caimán y Griselda, Joelitos, Caciques del Norte, Vieja Fantasía, Tropicales del Sur y Panza Verde.