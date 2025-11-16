JORNADA DE FORMACIÓN
Capacitaron a referentes de los Corsos Matecito sobre promoción de derechos y salud infantil
El Municipio de Gualeguaychú realizó una jornada de formación destinada a referentes de las agrupaciones de los Corsos Matecito, con el objetivo de actualizar herramientas de trabajo comunitario vinculadas a la promoción de derechos, la salud infantil y la intervención en los barrios.
Durante el encuentro, profesionales de la ANAF expusieron contenidos relacionados con el protocolo de actuación ante situaciones de Abuso Sexual Infantil (ASI), la detección de señales de alerta y los circuitos institucionales previstos ante posibles vulneraciones de derechos.
El área de Salud aportó información sobre esquemas de vacunación obligatoria, control del carnet sanitario y estrategias para fortalecer la inmunización en el entorno familiar. También se brindaron nociones de primeros auxilios orientadas a mejorar la respuesta ante emergencias en espacios comunitarios.
Participaron representantes de distintas dependencias municipales, entre ellos el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo; la responsable de la ANAF, Virginia Castillo; el licenciado en Enfermería, Luciano Gómez, y promotoras de salud.
Asistieron además referentes de las agrupaciones Mainumby, Renacer de los Auténticos, Cocoliche, Los Colombianos, Los Fundadores, Revolucionarios del Guevara, Purretones, Tres Deseos, Heredando Raíces, Caimán y Griselda, Joelitos, Caciques del Norte, Vieja Fantasía, Tropicales del Sur y Panza Verde.