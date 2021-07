Capacitaron al personal de la Caja de Jubilaciones en la técnica de RCP

En este sentido, el miércoles tuvo lugar en la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Municipalidad un curso de RCP, dictado por el cardiólogo Iván Gómez y la enfermera y operadora de la Línea 107, Carla Rojas, bajo la autorización del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Centenario.

“La RCP es una maniobra que permite sobrevivir a un paciente en paro cardiorrespiratorio, aumenta las posibilidades de sobrevida en un 75 por ciento. Además, es importante remarcar que la puede realizar cualquier persona y no necesita más que una base de conocimiento”, expresó el profesional. Y explicó: “A través de un mecanismo externo, de compresión del tórax, se simula la función del corazón y permite el bombeo de sangre hacia el cerebro y el resto de los órganos. Capacitar a la población es de vital importancia, dado que los eventos cardiorrespiratorios o de muerte súbita ocurren de manera repentina y en cualquier lugar”.

Por su parte, el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gustavo Vela, se refirió a la necesidad de avanzar con este tipo de capacitaciones para el personal de la institución. “Nosotros trabajamos con una población que tiene más posibilidades que el resto de necesitar este tipo de asistencia, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas”, sostuvo. Y contó que esta iniciativa “va en línea con todas las políticas que nos venimos dando desde la Caja para proteger al jubilado”.

“Empezamos con el fondo de ayuda solidario para aquellas familias que están haciendo un tratamiento oncológico, después eso se expandió para otros tipos de enfermedades; tenemos el descuento en medicamentos y la vacuna antigripal garantizada, son muchas cosas que sostenemos y tienen que ver directamente con la salud y su cuidado”, puntualizó Vela.

rcp caja de jubilaciones (2).jpg

En este sentido, el presidente del organismo previsional dijo que, cuando pasen las restricciones de la pandemia, se pretende reabrir el predio, “allí va un montón de gente, grandes y chicos; tenemos las piletas y se practican deportes, por lo que se vuelve una necesidad poder tener el conocimiento para realizar una reanimación en el caso de ser necesaria”.

Por último, Vela enfatizó sobre el rol del Estado ante los problemas de salud de la población. “Hace unos días leía que el ex ministro de Salud de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, admitió que durante el gobierno anterior la salud no fue una prioridad, lo que me preocupa mucho, porque si no es el Estado quien garantiza ese derecho básico, ¿Quién lo hará?”, se preguntó Vela, para contestarse, enseguida: “No lo hará el mercado, por eso es tan importante seguir apostando a la salud pública en cada una de sus instancias. Y este tipo de iniciativas, por menores que parezcan, van en ese sentido y, lo más importante, pueden salvar vidas”.