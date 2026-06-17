100 personas participaron del inicio del Ciclo de Charlas Gerontológicas, una propuesta formativa destinada a fortalecer conocimientos, actualizar prácticas y promover una atención integral de las personas mayores. La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones y reunió principalmente a cuidadores domiciliarios, personal y titulares de residencias de larga estadía, junto a personas interesadas en la temática.

Durante la apertura, el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, destacó la importancia de avanzar en un cambio de paradigma respecto al envejecimiento y al cuidado de las personas mayores y valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y la puesta en marcha de espacios de formación que brindan herramientas concretas a quienes acompañan diariamente a esta población.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, remarcó que “el ciclo forma parte de una decisión política impulsada por el intendente Mauricio Davico para colocar en agenda la realidad de las personas mayores y fortalecer las políticas de cuidado”. Además, destacó el trabajo sostenido que permitió avanzar en la regularización y acompañamiento de las residencias de larga estadía de la ciudad.

En ese marco, señaló que al inicio de la gestión Gualeguaychú no contaba con un registro consolidado de residencias habilitadas, por lo que se conformó un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas del Estado municipal.

Según indicaron desde el Municipio, “a partir de ese trabajo, actualmente existe un registro municipal activo, residencias con planes de adecuación en marcha y establecimientos que ya obtuvieron sus habilitaciones correspondientes”.

La iniciativa es impulsada de manera articulada por el equipo gerontológico municipal de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Habilitaciones y la Secretaría de Gobierno y Modernización, con el objetivo de mejorar los estándares de cuidado en residencias y espacios de atención.

La primera capacitación estuvo a cargo del bromatólogo Francisco Corsico y del nutricionista Diego Caballero, quienes abordaron contenidos vinculados a la alimentación saludable, la manipulación segura de alimentos y los cuidados nutricionales específicos durante la vejez. Durante la jornada se brindaron herramientas prácticas para promover hábitos saludables, prevenir enfermedades asociadas a la nutrición y mejorar la calidad de atención.

El ciclo se extenderá durante seis meses, con encuentros mensuales que abordarán distintas temáticas vinculadas al rol del cuidador, el marco legal vigente, los cuidados básicos, la prevención de enfermedades, la autonomía y la promoción de derechos de las personas mayores.

También participaron de la apertura el director de Habilitaciones, Juan Galli; el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; concejales de la ciudad; integrantes del equipo gerontológico municipal y demás autoridades municipales.