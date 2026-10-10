En horas del mediodía del sábado, personal de la Comisaría Octava llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calle 13 y España, en el marco de una causa judicial por el supuesto delito de robo.

Durante el procedimiento, que contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría Segunda, se procedió al secuestro de prendas de vestir que el interesado llevaba colocadas al momento de la intervención, así como también de una bicicleta. Los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Posteriormente, y por disposición judicial impartida por el fiscal en turno, se procedió a la aprehensión de un hombre de 38 años, quien fue trasladado a Jefatura Departamental para cumplimentar los trámites de rigor.

El procedimiento arrojó resultado positivo y se enmarca en las actuaciones judiciales en curso.