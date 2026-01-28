El presunto autor del parricidio de Diamante fue hallado este miércoles por la tarde en la localidad santafesina de San Lorenzo, según se informó desde la Policía. El joven de 22 años, llamado Luis Berón, era intensamente buscado desde esta mañana, acusado del homicidio de su padre, Luis Quique Berón, en la zona de islas de Entre Ríos.

La Policía de Entre Ríos desarrolló durante toda la jornada un amplio operativo en zona de Isla “Puesto el 3” sobre el Río Paraná. En simultáneo se iniciaron comunicaciones con la Policía de la vecina Provincia de Santa Fe, a los fines que se amplíe la localización en la margen opuesta. En la tarde la búsqueda arrojó resultados favorables al ser capturado caminando por San Lorenzo, al sur de Santa Fe, de donde era oriundo.

Asimismo, en otro orden, tuvieron intervención Buzos de Búsqueda de la Compañía de Operaciones Especiales de la Policía entrerriana quienes realizaron inmersiones para tratar de hallar el cuerpo desaparecido de la víctima Luis Berón, de 53 años, sin resultados hasta el momento.

“Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se continúan las comunicaciones judiciales respectivas y reunión de elementos probatorios; mientras se mantienen acciones con el interés de concretar el hallazgo de la víctima, prosiguiéndose con diversas diligencias al respecto”, indicaron desde la Policía.

Fuente: Ahora