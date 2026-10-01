La Policía Bonaerense capturó este jueves a Alejandro Sofía, de 26 años, señalado como el principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili. La joven de 20 años fue hallada sin vida el miércoles en su domicilio de la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján, partido de Tigre.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la DDI San Isidro, quienes lograron localizar al prófugo en la casa de su abuela tras realizar tareas de geolocalización e intervenciones telefónicas. La mujer también fue aprehendida por orden de la fiscal Mariela Miozzo, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual, bajo la acusación de encubrimiento.

La fiscal Mariela Miozzo explicó ante los medios cómo se concretó la detención:

Pudimos establecer que estaba acá por medios de telecomunicaciones. Ayer allanamos este lugar y no estaba. Es la casa de la abuela.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por el padre de la víctima al regresar de su jornada laboral. Aunque inicialmente se planteó la posibilidad de un suicidio, las pericias y testimonios llevaron a los investigadores a trabajar bajo la hipótesis de un femicidio. Alejandro Sofía, ex pareja de la joven, contaba con antecedentes por lesiones leves y amenazas coactivas contra ella, causas por las cuales había recuperado la libertad el 16 de julio pasado.

La captura del sospechoso generó momentos de alta tensión frente a la propiedad, donde familiares y vecinos se habían concentrado para reclamar justicia. Durante los disturbios, algunos manifestantes arrojaron piedras contra los móviles policiales mientras se desarrollaba el procedimiento judicial.