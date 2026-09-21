La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, logró en las últimas horas la detención de un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones de las calles Moreno y Gervasio Méndez, y fue el cierre de un operativo que incluyó investigaciones, tareas de vigilancia encubierta y el análisis de información proveniente del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP)

Gracias a estos recursos, la Policía Federal pudo establecer el paradero del prófugo, concretar su detención y de esta forma darle un cierre a la orden de captura que había sido emanada desde el Juzgado de Garantía N°3 de Moreno.

El detenido fue inmediatamente trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición para un futuro traslado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente al partido de General Rodríguez, de donde se solicitó su captura.