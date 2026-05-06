Dos hombres fueron detenidos este martes en Rosario y Villa Gobernador Gálvez en el marco de la investigación por un intento de homicidio ocurrido en la zona de islas del departamento Victoria.

El hecho investigado tuvo lugar el 25 de marzo, cuando un hombre de 67 años resultó herido por disparos de arma de fuego efectuados por tres atacantes.

Ya había un detenido con prisión preventiva

Según se informó oficialmente, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró identificar a los presuntos autores, todos oriundos de la ciudad de Rosario.

Con colaboración de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Arroyo Seco, el 9 de abril fue detenido uno de los sospechosos, un hombre de 38 años, que actualmente permanece con prisión preventiva en la unidad carcelaria local.

Los otros dos fueron arrestados este martes

La investigación continuó y este martes, alrededor de las 5.30, se realizaron allanamientos simultáneos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

En esos operativos, llevados adelante con apoyo de efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), fueron detenidos los dos prófugos restantes, de 33 y 36 años.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia local.