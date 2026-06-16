Una destacada jornada de pesca deportiva se vivió el pasado domingo en aguas del río Paraná, cuando un enorme surubí fue capturado en cercanías de la ciudad correntina de Esquina y luego devuelto al río en el marco de las prácticas de conservación que promueven los pescadores deportivos.

Los protagonistas de la experiencia fueron Juan Bautista Balbuena, conocido como "Juanplomo", y su amiga More Traverso, quienes lograron concretar la captura del ejemplar mediante la modalidad trolling, una técnica que consiste en arrastrar señuelos desde una embarcación en movimiento.

Según trascendió, la pelea entre los pescadores y el pez se extendió durante varios minutos debido al tamaño y la fuerza del surubí, lo que convirtió al momento en una experiencia inolvidable para ambos.

El momento quedó registrado

La captura fue filmada y compartida posteriormente, permitiendo observar la magnitud del ejemplar extraído de las aguas del Paraná.

Tras lograr acercarlo a la embarcación y tomar las imágenes correspondientes, los pescadores procedieron a devolver el surubí a su hábitat natural, una práctica cada vez más difundida entre los aficionados a la pesca deportiva.

La devolución de ejemplares de gran porte busca preservar las poblaciones de peces y garantizar la sustentabilidad de la actividad en los principales ríos del país.

Esquina es considerada uno de los destinos más importantes de Argentina para la pesca deportiva, especialmente por la presencia de especies emblemáticas como el surubí y el dorado.

Cada año, pescadores de distintos puntos del país y del exterior llegan a la localidad atraídos por la riqueza ictícola del río Paraná y por las políticas orientadas a la conservación de los recursos naturales.

La captura y posterior devolución de este ejemplar pone en valor la importancia de la pesca con devolución como herramienta para el cuidado de la fauna y el desarrollo sostenible de una actividad que genera un importante movimiento turístico en la región.

Fuente: ElOnce