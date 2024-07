Capullos surgió el 4 de mayo de 1977 por la iniciativa del doctor Carlos María Alazard, jefe del servicio de Neonatología del Hospital Centenario en aquel momento (padre del actual encargado, Esteban Alazard), quien le propuso a Nelita Irigoyen y a un grupo de mujeres que conformen una ONG que colabore con el área. Aquellas mujeres no lo dudaron y le dieron vida a Capullos, justamente para acompañar a los recién nacidos que tienen alguna complicación y a sus familias, en un momento tan trascendente y angustiante a la vez.

“Nelita, a las que todos conocen por Marí Marí, fue la primera presidenta, y luego vino Estela Rivas, la gran presidenta que tuvo Capullos. Luego pasaron un montón. En aquellos momentos hacían rifas, socios, eventos, como los casamientos que estaban muy bien vistos. Cuando eso se terminó, quedaron las vajillas y ahí es cuando entro yo”, comentó la actual presidenta de Capullos Mariana Esnaola, quien se vino de Buenos Aires a trabajar a Gualeguaychú y no dudó en sumarse a la ONG y en poner a disposición una casa familiar como depósito para los elementos de la organización. En unos días, ya cumple sus ocho años de mandato al frente de la ONG y quiere dejarle el mando “a las chicas más nuevas”.

Capullos actualmente está conformada por 12 personas y tiene 450 socios, quienes aportan una cuota de $1.000 por mes. Además, la ONG ofrece el servicio de alquiler de vajillas para eventos y de esa manera recauda fondos para la compra de aparatología y de insumos necesarios para mejorar el funcionamiento del Servicio de Neonatología del Hospital Centenario.

“La relación con las direcciones siempre ha sido muy buena, nunca hemos tenido problemas, agradecen y valoran mucho nuestro trabajo, ya que es una contribución a que la sala esté mejor. De esta manera ayudamos a salvar la vida de los bebés y eso es lo más importante”, expresó Esnaola, quien resumió que “para todo lo que necesitan y no se puede conseguir desde el Hospital nos llaman a nosotros”.

A lo largo de estos años, el aporte de Capullos es incalculable. Sólo durante la última semana donó nueva aparatología que sirve para que las mamás puedan extraerse leche y alimentar a su bebé. Además, también hicieron entrega de kits con pezoneras. En total, la cifra de lo donado equivale casi a $5.000.000. Asimismo, se llevaron tres extractoras de leche que hay que reparar, y de esa manera aportan constantemente a sostener el mejor funcionamiento posible de la Neo.

“Esos cinco extractores los compramos nosotros, lo mismo que el ecógrafo infantil, las incubadoras de transporte y un montón de cosas más, que se ven y no se ven, pero siempre estamos comprando y pensando en la Neo, el 100% de lo que recaudamos va a parar ahí. Nuestro trabajo es ad honorem, ninguna cobra”, destacó Esnaola, quien marcó que “es imposible calcular un monto de todo lo que hemos donado porque son elementos que, si hay que reponerlos hoy, valen muchísimo más”.

El gran sueño de la ambulancia, en “stand by”

Acerca del anhelo de la ONG, que es la adquisición de una ambulancia neonatal y pediátrica para trasladar a bebés y niños que necesiten ir al Garraham o a Paraná. “Por ahora preferimos dejarlo en stand by, no de forma definitiva, primero porque cuando nosotras hablamos de la ambulancia tenía un costo y hoy el precio es muy diferente. Nosotras queremos una ambulancia sólo para bebés y niños que son diferentes a las que conocemos para los adultos”, manifestó Esnaola, que aclaró que “seguimos manteniendo conversaciones con empresas que nos ofrecen pagar una parte, pero por ahora preferimos dejarlo en stand by, sabemos que en algún momento se va a dar y vamos a poder lograrlo si Dios quiere; la ambulancia está en nuestros planes”, concluyó.