Estuvieron presentes en la entrega formal la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins, la jefa de Neonatología Dra. María Inés Roldan y médicos y personal del área, además de las integrantes de Capullos, una asociación que el año que viene cumplirá 50 años colaborando con nuestra institución.

“Nosotras somos un medio, todo esto es gracias al aporte de quienes colaboran con la entidad ya sea alquilando nuestro servicio de vajillas y manteles, participaciones, eventos, donaciones y la cuota societaria”, valoró Adriana Darré, referente de Capullos.

El equipamiento se trata de un respirador versátil Marca Mindray Modelo SV300 ANMAT PM 1075-126 apto para ventilación invasiva, no invasiva y terapia de alto flujo, El instrumento está diseñado con las últimas normativas internacionales y fue adquirido por Capullos por un valor de 20 millones de pesos, para potenciar la atención de la sala de Neonatología.

Por su parte, la Dra. Martins destacó la importancia que tiene el servicio de Neonatología de la institución para toda la región y valoró especialmente el compromiso de la comunidad con el Hospital. En ese sentido, señaló que “es la única Neo de la región, con un prestigio inmenso por la calidad de sus profesionales y equipamiento. El Hospital lo construimos entre todos: quienes trabajamos acá y toda la comunidad. Por eso, estoy enormemente agradecida a Capullos por este aporte, que tiene un valor inmenso”.

Asimismo, remarcó que este tipo de contribuciones resultan fundamentales para continuar fortaleciendo la atención y garantizar mejores condiciones para los pacientes y sus familias: “Cada aporte representa mucho más que una ayuda material; es una muestra concreta del acompañamiento y del compromiso de toda la comunidad con nuestra institución”.

De esta manera, la Sala de Neonatología del Hospital ya cuenta con tres unidades de terapia intensiva completamente equipadas, con aparatología de última generación.