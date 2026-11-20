El ministro de Ecomomía, Luis Caputo, celebró a través de su cuenta de X la propuesta presentada en San Juan por el Gobierno nacional para eliminar el Impuesto de Sellos en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

La iniciativa fue expuesta en las últimas horas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, durante la reunión que congregó en San Juan a los ministros de Economía provinciales.

De acuerdo con la información, la propuesta prevé que la Nación compense a las jurisdicciones que eliminen el tributo por el 50% de la recaudación que dejarían de percibir. Cada jurisdicción asumiría el 50% restante.

Según trascendió, esta iniciativa está dirigida a las jurisdicciones que hayan adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Fuente: NA