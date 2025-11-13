Asimismo, los industriales lo esperarán con los reiterados reclamos de reformas estructurales para “nivelar la cancha” en momentos de apertura económica.

Los principales cambios apuntan a las leyes que rigen el trabajo y a una modificación del sistema tributario con bajas de impuestos.

Si bien el gobierno asegura que ambos temas son prioritarios no abre el juego mostrando los proyectos y espera al cambio de la composición del Congreso el 10 de diciembre.

Las palabras de Caputo están previstas para las 9 de hoy, luego de que el presidente de la Conferencia, Martín Cabrales, realice su discurso de bienvenida.

Tal como sucedió la semana pasada con inversores en Estados Unidos, ahora el desafío del gobierno es lograr atraer dólares al país tanto a través de ingresos financieros como productivos.

De allí que Caputo buscará darles garantías a los empresarios de que la macroeconomía permanecerá estable y no habrá más eventos disruptivos como los que se sucedieron previo a las elecciones.

Por su parte, el sector empresarial espera conocer detalles de las reformas laboral y tributaria que presentará el gobierno.

Ambos factores son esenciales para lograr lo que ellos llaman “nivelar la cancha”.

En el mercado de trabajo, los empresarios no se han adherido a la posibilidad de armar programas de cesantías propios, tal como lo permitió la última reforma del gobierno, que además eliminó las multas para las contrataciones en negro.

El Gobierno ya se los hizo saber en varias ocasiones, pero los industriales siguen siendo reticentes a formar planes a medida para flexibilizar la contratación de nuevos trabajadores.

Respecto del tema impositivo, en las últimas horas se hizo viral una comparación entre los impuestos que pagan un industrial argentino y un paraguayo. A esa diferencia apuntan los empresarios para recuperar competitividad.

El cierre de la jornada está previsto con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, y al momento no hay confirmación de algún tipo de comunicación del presidente, Javier Milei.

Fuente: NA