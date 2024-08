El ministro de Economía, Luis Caputo, evitó nuevamente dar una precisión sobre el momento en el que se avanzará en la eliminación del cepo al dólar pero afirmó que el gobierno avanzará en ese sentido cuando no haya riesgos de un salto cambiario.

“Las condiciones son que cuando salgamos no pase absolutamente nada, que haya calma total”, sostuvo este viernes Caputo durante su participación en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC).

“Las cosas fueron mejorando. Hoy seguramente es mucho más opinable que en diciembre, pero todavía no están dadas las condiciones. Todavía tenemos problemas de stocks, de flujos y sanear aún más el balance del Banco Central. Como este es un proyecto de largo plazo, no hay que preocuparse por si se sale del cepo un mes antes o un mes después. Lo importante es que sepan que el rumbo no va a cambiar, que es lo que tiene que garantizar las inversiones”, comentó el ministro de Economía a los empresarios que fueron a verlo en la sede de la BCC en el que fue entrevistado por el economista y ex presidente del BCRA, Guido Sandleris, quien ocupó ese cargo tras la salida de Caputo de la autoridad monetaria en 2018.

En línea con lo que había explicado esta semana el presidente Javier Milei en el Council of the Americas, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que puede haber crecimiento de la economía con cepo. “Se ven señales de que el país empieza a recuperarse”, destacó.

“Este es un país muy sensible a los sobresaltos cambiarios. Vamos a salir y vamos a salir bien, no va a haber ningún problema. No se preocupen tanto por el cuándo, sino más por el cómo, y en el cómo estén tranquilos que va a ser bien”, mencionó.

En cuanto a la inflación, el ministro de Economía dijo que la baja del impuesto PAIS que se hará efectiva en septiembre “permitirá bajar un escalón más la inflación y hacer más competitiva la economía”. La otra razón que dio para recortar la alícuota del tributo del 17,7% al 7,5% es que fue una promesa en el inicio de gestión, pero reconoció que implicará un esfuerzo adicional para el Tesoro a la hora de sostener el equilibrio fiscal.

“Son casi 1,3 puntos del PBI. Ni les cuento el esfuerzo que vamos a tener que hacer a nivel país. Pero queremos cumplir”, expresó. “Argentina está encaminada a tener una inflación sustancialmente más baja que la que dio en julio, que fue la más baja del año. El tipo de cambio no es un tema porque pensamos ganar competitividad bajando impuestos”, añadió el titular del Palacio de Hacienda.

Respecto a los próximos pagos de deuda, aseguró que la Argentina va a pagar los vencimientos de capital que caen en enero, por unos USD 2.800 millones, y reiteró que tiene cubierto los intereses, por otros USD 1.500 millones. Al respecto, destacó que no habrá un refinanciamiento de los pagos, sino que el gobierno busca una cancelación a través de diferentes alternativas, entre ellas un REPO.

“Estamos trabajando en varios frentes, de los cuales uno es un REPO que en realidad ha venido más del lado de los bancos hacia nosotros, no a la inversa. Pero es una entre otras alternativas más. Para nosotros el indicador más importante no es el riesgo país, lo importante es bajar el peor de los impuestos que es la inflación”, contó Caputo.

“La realidad es lo que se va a llevar por delante a todas las dudas, eso es lo que va a pasar, porque la realidad va a ir mejorando cada vez más y va a ir convalidando lo que estamos haciendo”, apuntó el titular del Palacio de Hacienda.

“El pago de enero está garantizado y el pago de julio lo hacemos con el superávit mismo. Recién hablamos del próximo pago de enero 2026. Para esa época ya vamos a haber evacuado cualquier duda”, concluyó Caputo.

Fuente: Infobae