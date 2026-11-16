El ministro de Economía, Luis Caputo, esbozó los motivos por los que no se dio en la realidad su pronóstico de que la Argentina estaba ingresando en “los mejores 18 meses de las últimas décadas”, tal como había afirmado en abril pasado. “Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, dijo durante una entrevista en Radio Mitre. Atribuyó esa situación a dos factores: la situación internacional y los supuestos temores a que en 2027 regrese un gobierno kirchnerista.

“Hubiera esperado que la situación internacional sea otra. Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales” dijo Caputo. Agregó que en base a ese escenario, la Argentina creció menos de lo que esperaba, algo que ocurrió “en la mayoría de los países”. Chile y Uruguay, dijo, también van a crecer menos.

“En la Argentina también influye el factor interno, el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo. Tenemos en el BICE $100.000 millones en créditos aprobados para empresas: no los toman por temor al regreso del kirchnerismo”, dijo Caputo. "Por eso aumentó el riesgo país”, se excusó.

“Después de tantas décadas de hacer las cosas mal, hay dos cosas claras. Volver al modelo anterior es querer un país con más pobres, porque lo de las ultimas décadas nos llevó al caos total. El segundo punto claro es que el camino que hay que seguir es éste”, dijo Caputo.

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, el ministro sostuvo que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación después de dos trimestres complicados. “En agosto ya se empezó a dar una pequeña recuperación y septiembre ya hay una recuperación un poco más marcada. Esperamos ahora un fin de año con continuidad de la tendencia que estamos viendo”, afirmó.

Consultado sobre cuándo la clase media comenzará a percibir una mejora, Caputo consideró que se trata de un proceso y defendió los resultados de la gestión. En ese sentido, aseguró que doce millones de personas salieron de la pobreza y que el empleo total aumentó en 465.000 puestos desde diciembre de 2023. Sin embargo, reconoció que la composición del mercado laboral cambió: “El empleo asalariado, el empleo formal cayó y subió el no asalariado”.

“¿Eso es ideal? No. Ahora, cuando miramos los sueldos de los no asalariados, que son los que más crecieron, los salarios subieron 53%. Los salarios formales subieron 10,4% y los salarios del sector público, 0,6%”, detalló.

Sobre la debilidad del consumo y las dificultades que atraviesan los comercios, el ministro sostuvo que la estabilidad económica también modificó los hábitos de las familias. Según explicó, durante los períodos de alta inflación las personas tendían a gastar rápidamente sus ingresos para evitar que perdieran valor. “Cuando el dinero se te derrite, eso genera una falsa sensación de que por ahí la economía está creciendo, pero en realidad lo que está pasando es que la gente está huyendo”, planteó.

En ese marco, reconoció que para impulsar una expansión más fuerte será necesaria una recuperación de los ingresos. Según indicó, entre septiembre y marzo los salarios reales cayeron algo más de cuatro puntos, mientras que entre abril y agosto recuperaron alrededor de 2,2 puntos. “Se está recuperando el salario”, afirmó.

De todos modos, defendió un esquema de crecimiento basado en las exportaciones, la inversión y las reformas estructurales, y descartó que una expansión del gasto público sea el camino para reactivar la economía.