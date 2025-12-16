El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó la modificación del régimen cambiario no implicará una devaluación del peso, pese a que se acelerará la suba de la banda superior, porque el dólar simplemente "acompañará la inflación".

"No, otro error", respondió Caputo al ser consultado sobre si el dólar va a aumentar consistentemente desde enero, cuando entre en vigencia el nuevo esquema cambiario y monetario anunciado ayer por el Banco Central.

Según explicó, esto se debe a que "el esquema de bandas se mantiene. No quiere decir que el ritmo de ajuste (del dólar) vaya a subir, sino que va a acompañar la inflación". "Este mes puede ser más alto, pero si el Presidente tiene razón y la inflación empieza con cero (a mediados de 2026), entonces el ritmo del crawl va a ser menor que hoy", aseguró.

"Mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, que es el sesgo de la política monetaria del Banco Central, el proceso de desinflación va a continuar", consideró el ministro de Economía en diálogo con el stream La Casa.

Y consideró que "en la medida en que se remonetice la economía y que el Banco Central mantenga ese sesgo contractivo en su política monetaria, la inflación va a seguir convergiendo a un techo más bajo". Pese a ello, el BCRA anticipó que prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026.

Además, aunque afirmó previamente que la devaluación no necesariamente va a acelerarse, pareció reconocer que la suba de la banda superior supone que el dólar va a devaluarse a ese nivel máximo al afirmar que "el ritmo de devaluación, en vez de ser fijo al 1%, es variable. En el caso de enero va a ser más alto, pero después depende de la inflación".

El ministro aseguró que no se implementó este esquema cambiario y monetario antes porque previo a las elecciones "se sufrió un colapso en la demanda de dinero: la gente quería sacarse los pesos. Eso se traduce en una dolarización brutal". "Imaginate si en ese contexto nos poníamos del mismo lado (que lo que pedía el mercado) y salíamos a comprar dólares: ¿A dónde hubiera ido el dólar? A 2.000, 3.000 pesos", consideró.

José Luis Daza, ¿ministro de Economía de Kast en Chile?

Por otro lado, Caputo se refirió a las versiones de que José Antonio Kast, presidente electo de Chile, le habría ofrecido al viceministro de Economía argentino, José Luis Daza, ser ministro de Economía de Chile.

"Obviamente que el presidente electo Kast le ha ofrecido algo. No lo sé fehacientemente o no me corresponde decirlo", respondió al ser consultado sobre esa posibilidad. "El compromiso por Argentina es enorme. La posibilidad existe. Lo voy a apoyar en cualquier cosa que haga", añadió Caputo al respecto.

"Fue un duro golpe para mí", dijo, además, el ministro de Economía acerca de la renuncia de Juan Pazo como titular del ARCA. "Lo sabía porque lo fui hablando", agregó, y se lamentó por no poder convencerlo de que siga en su cargo. El Gobierno oficializó hoy su reemplazo por el hasta ahora titular de la DGI, Andrés Vázquez