El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el diagnóstico de recesión técnica tras conocerse los últimos datos de actividad económica y defendió las señales de recuperación registradas durante los últimos meses. El funcionario cuestionó la metodología que contempla dos trimestres consecutivos de contracción y sostuvo que existen otros parámetros para evaluar el desempeño de la economía.

“La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arqueológica, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, afirmó Caputo en declaraciones a A24.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda tomó como referencia la metodología utilizada en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER). “Tiene en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca. Y eso es algo mucho más razonable”, explicó.

"Cuando miramos el caso nuestro, la realidad es que del segundo trimestre en agosto y septiembre, la economía ya recuperó 1,5%. Y el número de julio es claramente lo que se denomina un número outlier. Ahora estás mirando con el espejo retrovisor. Ya los números de agosto y septiembre son positivos, vamos a ver octubre y noviembre. octubre fue un mes de lluvias brutales. septiembre ya deja un arrastre positivo para noviembre de 0,9%. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento, está bueno que estas sean las discusiones", justificó el ministro.

En otro tramo de la entrevista con A24, Caputo se refirió a las diferencias en el desempeño de los distintos sectores de la economía y defendió la estrategia del Gobierno de impulsar aquellas actividades en las que la Argentina cuenta con ventajas comparativas.

“Nosotros tenemos sectores en Argentina con muchísimas ventajas comparativas. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho es haberle dado impulso a esos sectores”, sostuvo.

Según el ministro, el crecimiento de estas actividades favorece al resto del entramado productivo, al contribuir a la generación de divisas y brindar mayor previsibilidad a la economía.

“Esos son los sectores que hoy hacen que no haya más un problema de restricción externa, o sea, que haya sobrante de dólares. Nos permitió poder salir del cepo, nos permitió poder darle estabilidad a la economía y, sobre todo, darle previsibilidad. De todo eso, un comerciante, un empresario, se beneficia”, aseguró.

En ese contexto, Caputo planteó que uno de los principales desafíos del sector privado es adaptarse a un esquema económico de menor inflación y abandonar las prácticas comerciales desarrolladas durante décadas de inestabilidad macroeconómica.

“Así como decimos que la inflación es el impuesto más regresivo, porque le pega al que menos tiene, la inestabilidad se había convertido en un negocio”, afirmó. Para ejemplificar ese proceso de adaptación, el titular del Palacio de Hacienda mencionó su reciente visita a empresas textiles y de calzado de Catamarca, donde destacó las inversiones realizadas en maquinaria y modernización de los procesos productivos. “Es más un cambio de modelo y está en la actitud de cada uno”, consideró.

Ante las advertencias sobre las dificultades que atraviesan los comercios por la debilidad de la demanda, el ministro defendió la evolución del consumo y señaló que, según los datos de las cuentas nacionales, registró un crecimiento del 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026.

“Si vos mirás el consumo medido por el producto, o sea, toda la economía, no tomo el EMAE acá porque el EMAE no toma en cuenta demanda, o sea, segundo trimestre del 2026 versus cuarto trimestre del 2023, el consumo creció 7,6”, indicó.

Asimismo, enumeró los objetivos de política económica que buscará profundizar el Gobierno para mejorar las condiciones de competitividad del sector privado. “Lo que decimos siempre, que es seguir bajando impuestos, seguir desregulando, seguir bajando el costo financiero, invirtiendo en infraestructuras”, precisó.

Como contrapartida, insistió en la necesidad de que los empresarios prioricen la inversión por sobre las estrategias de acumulación de mercadería para cubrirse de la inflación. “Ahora hay que invertir, ahora no sirve más el sobreestoquearme porque estoy cazando en el zoológico”, graficó.

Por otro lado, Caputo reconoció que, si bien la expansión de la actividad fue inferior a las expectativas oficiales, el Gobierno considera que se registraron avances. “Acá estamos hablando de que hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado. Pero hemos crecido”, enfatizó.

Qué dijo el ministro de economía sobre la suba del dólar

En medio de la reciente escalada del dólar, Caputo atribuyó la presión cambiaria a factores externos y sostuvo que la depreciación del peso argentino estuvo en línea con el comportamiento de la mayoría de las monedas emergentes.

“La suba del dólar, en este caso puntual, de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo”, explicó el ministro. En ese sentido, hizo referencia a las fuertes caídas de los mercados internacionales y señaló que, durante episodios de interrupción abrupta de los flujos de capital, conocidos como sudden stop, los inversores tienden a refugiarse en la moneda estadounidense. “El dólar, en estos contextos que se denominan de sudden stop, como de parada repentina, tiende a apreciarse. Y se apreció contra todas las monedas”, indicó.

Al comparar el desempeño del peso argentino con el de otras monedas de la región, Caputo destacó que la depreciación local fue similar a la del peso mexicano, del 4,1%, mientras que el real brasileño y el peso colombiano registraron retrocesos mayores. En contrapartida, señaló que el sol peruano y el peso uruguayo prácticamente no experimentaron variaciones.

“Nuestra moneda acompañó eso. Y está bien que así sea, porque si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe”, concluyó.

Consultado sobre el riesgo de que la aceleración del tipo de cambio se traslade a los precios, el titular del Palacio de Hacienda descartó que esa dinámica comprometa el proceso de desinflación y defendió los fundamentos del programa económico.

“No tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa. Nosotros, mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, que es lo que no hacemos, fijate que el pass-through es cada vez menor”, afirmó.

El ministro recordó, además, los pronósticos de aceleración inflacionaria que se habían formulado ante la salida del cepo cambiario y sostuvo que el menor traslado de la depreciación del peso a los precios responde a la disciplina fiscal y monetaria.“Nosotros no convalidamos monetariamente esas cosas, entre otras cosas, porque no tenemos déficit. Entonces, todo eso hace que ese traslado sea muy menor”, explicó.

“Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional. No hay ningún cambio dentro del programa”, sentenció.