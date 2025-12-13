El cantante de trap L-Gante quedó vinculado nuevamente a una causa judicial. Esta vez, porque agentes de la Policía bonaerense, junto con fuerzas federales, encontraron una copia de su documento en uno de los estudios jurídicos vinculados a los “caranchos top”, la banda acusada de estafar a aseguradoras en una de las maniobras de fraude más grandes de los últimos años.

La fotocopia de su DNI fue hallada durante los allanamientos realizados esta semana en el marco de la causa que investiga a la organización. Los domicilios inspeccionados están ubicados en Vicente López, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía, Morón, Virreyes, Caseros, San Miguel, Ituzaingó y distintos barrios de la Capital Federal.

La documentación del cantante fue secuestrada por las autoridades junto al resto de la prueba recopilada. No obstante, la Justicia aún no determinó si L-Gante tiene vínculo alguno con la banda o si su identificación fue falsificada para usarla en las maniobras fraudulentas que están bajo análisis.

El operativo llevado a cabo en los últimos días, dirigido por el fiscal Claudio Oviedo y dispuesto por la jueza de Garantías Karina De Luca, incluyó 30 allanamientos, donde se concretaron 10 detenciones y más de 110 personas resultaron imputadas. Por el momento, se desconocen detalles sobre el rol que cada uno habría ocupado en el funcionamiento de la organización.

Entre los elementos incautados en las inspecciones figuran poderes notariales falsos, diagnósticos médicos apócrifos, presupuestos adulterados de talleres mecánicos, armas de guerra y estupefacientes. Todavía hay 8 prófugos con pedido de captura nacional e internacional.

La investigación, que comenzó meses atrás, avanzó por nuevas denuncias de las aseguradoras Zurich y Federación Patronal, que aportaron 45 hechos adicionales y permitieron profundizar sobre el funcionamiento y la estructura del grupo. Según se estableció en la causa, la banda operaba con una estructura definida: básicamente, la maniobra utilizada consistía en contactar o captar personas con pólizas activas, simular accidentes y presentar reclamos a distintas compañías aseguradoras utilizando certificados médicos y poderes notariales truchos.

El líder de la banda fue identificado como Matías Rodrigo Giovanelli, un abogado que en ese momento ya era conocido en redes sociales por su cuenta “Tu Abogado Responde”, donde promocionaba el estudio y ofrecía supuestos consejos legales a víctimas de accidentes con distintas producciones audiovisuales propias de un influencer.

Durante las primeras etapas de la investigación, Giovanelli logró eludir a la Justicia, pero luego se entregó a las autoridades a principios de julio. Junto a él quedaron imputados Juan Carlos Cavallo, Susana Alejandra Beatriz Lucas, Ariana Frank, Reynaldo Antonio Falcone y Micaela Carla Palmisano. Esta última todavía se encuentra prófuga.

En la causa constan más de 11 hechos comprobados entre 2022 y 2025, donde la estructura armó informes médicos, poderes y presupuestos mecánicos falsos, reclamos tramitados con documentación apócrifa y pagos ofrecidos a los supuestos accidentados.

Los registros del expediente muestran que una de las escribanas -cuyos sellos y firmas fueron utilizados- negó haber emitido esos documentos. Otras dos declararon que la mayoría de los poderes presentados eran totalmente falsificados y que recibieron consultas porque los nombres de los intervinientes no figuraban en sus libros.

El hallazgo del documento de L-Gante ahora figura entre los principales enigmas de la causa por asociación ilícita, uso de documento privado falso y estafas reiteradas. La causa, instruida desde la Fiscalía de Morón, continúa con el análisis de evidencias electrónicas y documentales y la búsqueda de los prófugos restantes por parte de las distintas fuerzas policiales bajo supervisión judicial.

Fuente: Infobae