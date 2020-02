Cardona explicó por qué no llegó a sumarse al equipo de Boca

Además, aseguró que estaba todo acordado. "Teníamos todo de palabra, pero esto no tenía nada que ver. Sí teníamos un diálogo, pero nada seguro. Al final, no se pudo dar. Así es el fútbol. Respeto a Boca", dijo en una entrevista con la periodista Pilar Velásquez.

En el momento que estaba por cerrar su regreso al Xeneize, sufrió una lesión en su mano. Ante tantos rumores, el jugador dio su versión: "Somos seres humanos. Estaba montando bicicleta, mi hijo se iba a caer por otro imprudente que pasó rápido con una bicicleta. Cuando yo lo cogí, se me dobló la mano y la muñeca. Ya quedó a un lado, pasó mucho tiempo. Estoy tranquilo".

"Al tercer día que me operaron, ya estaba corriendo. El vendaje era para bañarme, por los puntos que me dieron", agregó Cardona, quien mantiene la esperanza de regresar al Xeneize.

"Me gustaría en algún momento volver a Boca. Soy muy joven. ¿A quién no le gustaría volver a Boca? En esta oportunidad no se dio. Ojalá, Dios quiera, se pueda dar en otra oportunidad. Siempre voy a estar disponible para volver allá. Lo único que le digo a los hinchas es que la primera opción siempre fue ir para allá", dijo.

Además, explicó que su salida del club fue por dos cuestiones. Primero, porque no era del gusto de Gustavo Alfaro. Y, segundo, por su elevado contrato: "Nunca me fui mal de Boca. En el momento que estábamos, económicamente el país no está bien. Yo valía 7 millones de dólares y a ellos se les hacía 9 millones por cómo estaba el país. Por eso no me quedé. También llegó el técnico, Alfaro, que también tenía la decisión. No entraba en los planes de él. También lo entendí por la forma en que jugaba él. No le gustaba jugar con 10. Es más defensivo. Lo notamos. Respeté eso también. Me tocó irme y me fui bien. Uno entiende en ese momento. Siempre voy a estar agradecido".

Por último, Cardona desmintió que haya tenido problemas para pasar la revisión médica en el Al-Ahli de Dubai, equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena: "Teníamos todo prácticamente de palabra. Vale mucho más que mil cosas, desde mi punto de vista. Yo confío. Lastimosamente no se hizo el negocio".