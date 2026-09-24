La actividad de la Asociación de Bochas de Gualeguaychú no da tregua. La agenda local y provincial se mantiene al rojo vivo con la continuidad de la temporada oficial 2026, las definiciones clasificatorias en la rama femenina y la representación local a nivel nacional.

El Oficial local en modalidad Tríos

En la categoría Tercera, se disputaron este miércoles encuentros apasionantes que dejaron los siguientes resultados:

Zona A: Gervasio Méndez superó 15-5 a Cerro Porteño, 1º de Mayo le ganó 15-7 a Dock Sud y Sud América venció 15-9 a Central Entrerriano.

Zona B: Tigre derrotó 15-1 a San Lorenzo, Luchador del Norte venció 15-7 a Independiente y Defensores del Sur logró un ajustado triunfo 15-13 ante Black River.

La acción continúa este jueves a partir de las 20:30 horas con el turno de la Segunda Categoría:

Zona A: Gervasio Méndez vs. Cerro Porteño; Sud América vs. Central Entrerriano; 1º de Mayo vs. Dock Sud.

Zona B: Defensores del Sur vs. Black River; Tigre vs. San Lorenzo; Luchador del Norte vs. Independiente. (Libre: Juventud Unida).

En tanto, este viernes llegará el turno de la Primera Categoría, completando la nutrida agenda semanal.

Se define el Ranking Femenino rumbo al Provincial

La rama femenina tiene este jueves por la noche una jornada clave. Se disputa la etapa decisiva del Ranking Femenino en Dúos, certamen que otorgará los pasajes para representar a la Asociación de Bochas de Gualeguaychú en el próximo Campeonato Provincial Femenino, a jugarse en Paraná del 2 al 4 de octubre. Dicho torneo rendirá homenaje a la recordada Xiomara Ocampo, la joven paceña campeona entrerriana y argentina en 2025.

Las semifinales se juegan este jueves desde las 19.30:

Cancha de Black River: Dock Sud A (Emilce Etchegoyen, Silvia Benencio y Magalí Patriarca) vs. Central Entrerriano C (Mabel Fernández y Patricia Lavín).

Cancha de Independiente: 1º de Mayo (Maribel Colombo, Shayna Broin y María Petizco) vs. Central Entrerriano A (Luna Fernández y Milagros Terreni).

La gran final se disputará en Juventud Unida minutos después de haberse definido las semifinales.

Cabe destacar que el pasado fin de semana concluyó el Ranking Individual Femenino, donde se consagró campeona Magalí Patriarca (Dock Sud) tras vencer en la final a Gisela Ruiz (Central Entrerriano). Ambas representarán a Gualeguaychú en el certamen provincial.

Presencia en el Argentino de Veteranos

A nivel nacional, la selección de la Asociación de Bochas de Gualeguaychú —que viene de lograr el subcampeonato entrerriano— compite este viernes 25 y sábado 26 en el Campeonato Argentino de Veteranos 2026 (Modalidad Terceros).

El torneo, que reúne a 24 delegaciones de todo el país, tiene como sede central General Pico y subsedes en Trenel y Alta Italia (La Pampa). El combinado gualeguaychuense integra la Zona C junto a San Juan y Santa Fe, y está conformado por los jugadores Carlos Armando Viera, Luis "Canuto" Luján, Aníbal Pérez y Rodolfo Alcides Heredia.

Con colaboración de Mingo Afuera