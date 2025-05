La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico a Carina Rocío Ester Izaguirre, dirigente de la organización Cuba-MTR, procesada por amenazas coactivas, extorsión y usura en relación con el programa social.

Este martes, se llevó a cabo dicha medida, por lo cual la mujer ya se encuentra en su domicilio. Izaguirre estará controlada por una tobillera electrónica y tiene la prohibición de contacto con personas vinculadas a la investigación.

Recordemos que la causa Potenciar Trabajo investiga un perjuicio millonario al Estado y beneficiarios por parte de personas que se quedaban con parte de lo recibido.

“Para que una persona esté privada de la libertad preventivamente se tienen que verificar dos parámetros. Uno es el peligro de fuga y otro el entorpecimiento de la investigación. Y tanto el fiscal Pedro Rebollo como yo entendimos que se verificaba esto último porque están comprobadas las amenazas que recibían los beneficiarios de los planes”, explicó el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri, quien inmediatamente que se conoció la decisión tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná compartió su parecer: “La verdad es que nadie se esperaba una decisión así. Fue una sorpresa para todo el mundo. La Fiscalía también está sorprendida”.

“El arresto domiciliario es una morigeración de la prisión preventiva en la Unidad Penal. Es verdad que no puede tener diálogo ni contacto con la gente que recibe los planes y tiene ciertas prohibiciones. Lo que pasa es que es inmanejable eso. Por eso el Fiscal Federal y yo entendíamos que el único lugar donde estaba neutralizada esa posibilidad era en la UP9. Desde la casa es incontrolable, más allá que ella no se mueva. No existe la posibilidad de poner un policía las 24 horas para que controle con quién habla. Además, a través del celular puede hacer lo que quiera y eso estaba neutralizado en el penal porque ahí no tiene celular y las conversaciones están controladas”, manifestó el Juez Federal en diálogo con Ahora ElDía