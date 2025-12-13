Cáritas es una organización de la Iglesia Católica que trabaja para dar respuesta a las problemáticas sociales que derivan de la pobreza. Mes a mes, organiza bolsones de comida para personas que los necesitan. A fin de año, cuando se acercan las fiestas, también realizan una colecta especial para preparar bolsones navideños.

“La diócesis de Gualeguaychú comprende varias ciudades. Victoria, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, los pueblos que están alrededor, y todo el departamento de Islas del Ibicuy, entre otros”, introdujo sobre la organización Juan Olivera, su director diocesano. Para este amplio territorio, Cáritas propone lineamientos generales que luego cada comunidad adapta según sus posibilidades: “Nosotros siempre presentamos algunas propuestas, y las parroquias lo trabajan como ellos mejor pueden”, explicó el director.

En nuestra ciudad la organización es constante y sostenida: “Particularmente, en Gualeguaychú, las parroquias trabajan de manera organizada . La mayoría de las parroquias realizan un acompañamiento a algunas familias con comestibles, con ropa y otras necesidades que surgen durante todo el año”, contó Olivera. En diciembre, se organiza una propuesta diferente: “A fin de año, lo que se hace es acompañar a estas personas, y algunas otras que siempre aparecen, con un bolsón especialmente navideño”.

“En las comunidades se piden donaciones con esta intención, para que la gente pueda donar artículos relacionados con lo que se está celebrando”, relató Juan, aclarando que la prioridad es armar una cena completa: “Para que las familias tengan una cena navideña digna. Con artículos que se puedan comer el día de Navidad”. Algunas parroquias incluso consiguen pollo y lo combinan con verduras, huevos y una variedad de enlatados. Olivera enumera: “Choclo, arvejas, porotos, lentejas, duraznos, ensalada de fruta, turrones, pan dulce, budines, jugos, incluso a veces se consiguen golosinas, todo lo que tenga que ver con lo que se está celebrando. Hay algunas comunidades que arman bolsones hasta con algún juguete”.

La cantidad de bolsones que se entregan depende del tamaño y los recursos de cada lugar: “Existen parroquias que entregan veinte, otras que entregan treinta, y algunas comunidades que no entregan porque tienen otra dinámica de trabajo hace algunos años”. En total, la red parroquial en Gualeguaychú ronda la decena de comunidades diferentes. En cuanto a las familias que recibirán acompañamiento este año, Olivera estima que son “hasta 250, fácil”.

Dentro de la diócesis destacaron experiencias de trabajo particulares, como por ejemplo la de la capilla San Cayetano (en el barrio Yapeyú) y la de la parroquia Cristo Rey: “Trabajan con ancianos, y acompañan aproximadamente a 36 de ellos. Les cocinan una vez a la semana, todos los viernes, y les llevan la vianda”. Cáritas Diocesana refuerza ese trabajo con donaciones que luego la comunidad distribuye inmediatamente.

“Eso, para nosotros, es una satisfacción. Ayudan a gente que a veces no puede salir de la casa o que está limitada por un montón de cosas. A veces, la gente mayor es la que más vergüenza tiene de ir a pedir algo”.

Más allá de las campañas de fin de año, Olivera reconoció que “lo más urgente siempre es alimento”. Muchos pedidos surgen porque las personas tienen trabajos temporarios o interrumpidos por el clima: “A veces pasa que vienen dos meses, y después, evidentemente, se acomoda su situación económica y no necesitan más”.

El director diocesano reconoció que actualmente Cáritas se encuentra en un proceso de transformación, que busca ampliar su acompañamiento: “Queremos trabajar de manera un poco más integral, ofreciendo capacitaciones, talleres, espacios de escucha”. Olivera reconoció que uno de los temas más preocupantes es el crecimiento de las adicciones: “Cada vez hay más, y con menos contención”.

Gran parte de esas situaciones cruzan también con la problemática de personas en situación de calle. “Hay gente que lamentablemente ha decidido vivir en la calle y no hay forma de sacarla. Muchas veces aparece gente en esa situación de abandono”.

Sobre la demanda de asistencia, Olivera detalla que este año tuvo altibajos: “Al principio de año había aumentado, pero ahora es como que se estabilizó”. No obstante, anticipó que algunas épocas del calendario, como el inicio escolar, suelen generar nuevos picos de necesidad.

El directivo resaltó que la organización tiene muchos puntos de contacto con el municipio, y una gran articulación con talleres, espacios comunitarios y programas como los de Primera Infancia. También solicitaron al gobierno provincial acompañamiento con módulos alimentarios para parroquias que entregan grandes cantidades: “Ellos estuvieron muy predispuestos a ayudarnos. Todavía no ha llegado nada, pero confiamos en que va a llegar”.

Finalmente, Olivera invitó a la comunidad a sumarse: “Lo que nosotros recomendamos es que vayan directamente a la parroquia: en todas hay Cáritas, y se pueden sumar a colaborar de la forma que quieran. Siempre la ayuda es bienvenida”. Además, cerró con un mensaje para los lectores: “Quisiera desearle a toda la comunidad de Gualeguaychú unas felices fiestas, que la Navidad sea un momento de encuentro con Jesús, y decirles que estamos muy agradecidos por toda la colaboración que hemos tenido en este año y en todos los años que han pasado”.