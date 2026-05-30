Cáritas Gualeguaychú pone en marcha una nueva edición de su tradicional Colecta Anual, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en parroquias, capillas, colegios y comunidades de todo el país.

La campaña, que coincide con el 70° aniversario de la institución, busca sostener los programas de promoción humana integral que la organización desarrolla durante todo el año acompañando a las personas y familias más vulnerables.

La colecta se extenderá durante todo el mes de junio y contará con diferentes modalidades de colaboración, entre ellas donaciones a través de sobres, alcancías y transferencias (caritas.org.ar). Desde la institución señalaron que cada aporte permitirá continuar fortaleciendo proyectos comunitarios y acompañando a quienes más lo necesitan.

La colecta anual de Cáritas representa una de las principales acciones solidarias de la organización y busca involucrar a toda la comunidad en una propuesta orientada a la ayuda mutua y el desarrollo social.