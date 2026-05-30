DURANTE EL MES DE JUNIO
Cáritas lanzó su Colecta Anual bajo el lema “70 años alentando la esperanza”
Cáritas Gualeguaychú pone en marcha una nueva edición de su tradicional Colecta Anual, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en parroquias, capillas, colegios y comunidades de todo el país.
La campaña, que coincide con el 70° aniversario de la institución, busca sostener los programas de promoción humana integral que la organización desarrolla durante todo el año acompañando a las personas y familias más vulnerables.
La colecta se extenderá durante todo el mes de junio y contará con diferentes modalidades de colaboración, entre ellas donaciones a través de sobres, alcancías y transferencias (caritas.org.ar). Desde la institución señalaron que cada aporte permitirá continuar fortaleciendo proyectos comunitarios y acompañando a quienes más lo necesitan.
La colecta anual de Cáritas representa una de las principales acciones solidarias de la organización y busca involucrar a toda la comunidad en una propuesta orientada a la ayuda mutua y el desarrollo social.