Como la mayoría de los adolescentes, Carlitos Della Penna reparte su rutina semanal entre el colegio y una actividad extracurricular, que para él es el tiro con arco o arquería. Precisamente, esta disciplina lo ha tenido como gran protagonista en el último año.

Pronto a cumplir 15 años (lo hará en junio), Della Penna ya cuenta con lauros internacionales con el “arco” y las “flechas”, gracias a su templanza, compromiso y sacrificio en los entrenamientos que posteriormente ratifica en los torneos.

Carlitos viajó a Chile hace poco menos de un mes para participar en un prestigioso torneo a nivel sudamericano, denominado oficialmente "Santiago 2025 South American Youth and Master Open Championships", designado por el seleccionado nacional de la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco), para competir dentro de la categoría arco raso Sub 18, con apenas 14 “vueltas al sol”.

Allí, el joven gualeguaychuense cosechó una medalla de oro y otra de plata para redondear una excelente actuación, que se suman a un récord continental (aún vigente) establecido el año pasado -en Raso Sub 15- en otro certamen sudamericano (avalado por "World Archery Américas”), en aquella ocasión disputado en la provincia de Misiones.

Sus logros no sólo repercutieron en la Escuela de Tiro con Arco Gualeguaychú, la institución a la cual esta federada y a la que recurre -promedio- cinco días a la semana, sino también en el plano provincial, con artículos periodísticos en los principales portales web entrerrianos (sin contar a este medio que sigue su evolución desde el año pasado), como consecuencia de sus proezas en Chile.

Della Penna durante la competencia en el Sudamericano de Chile.

Ahora ElDía se acercó al campo de tiro que la Escuela de TCAG dispone sobre la autopista del Acceso Sur a la ciudad para dialogar con el protagonista de la historia y presenciar como es una jornada de entrenamiento de la gran promesa (o realidad) de la arquería local.

Sencillo, educado y un poco introvertido, quizás producto de su juventud, Carlitos exteriorizó en una entrevista los sentimientos de su inolvidable experiencia en el país transandino y los beneficios que encontró en este deporte, como principales ejes.

“Sentí mucho orgullo y una felicidad que no había sentido nunca. Fue un sueño lo que me tocó vivir en Chile y espero poder seguir viviendo hermosos momentos en esa clase de torneos”, afirmó.

Carlitos vivenció un cambio rotundo del año pasado a este. Es que por edad, debió dar el salto a la categoría Sub 18 y con ello pasar a tirar de 30 a 50 metros, por lo que tuvo que intensificar la preparación para poder adaptarse a una distancia, de casi el doble de lo que lo que venía tirando.

“No me imaginaba ganar una medalla, mucho menos dos, pero siempre doy el 100% en los entrenamientos y seguramente eso haya sido fruto de eso. Fueron dos meses de sacrificio, disciplina y constancia, practicando bajo el sol o la lluvia cinco días a la semana”, respondió ante la consulta de si esperaba resultados positivos a corto plazo.

Por su palmarés, con títulos y medallas en torneos internaciones, quien no conoce su historia, pensaría que se dedica a la arquería desde muy niño. Pero no tanto, su primer contacto se dio a los 11 años.

“Empecé por la recomendación de un compañero de mi papá, quien le recomendó a él probar con esta actividad. Fuimos al campo de tiro y nos gustó de entrada”, reveló y haciendo mención también a Alejandro Della Penna (su progenitor), con quien comparte la pasión de tirar al “blanco” con el arco y la flecha.

Carlitos, que antes de conocer este deporte, practicaba taekwondo, encontró en el tiro con arco su cable a tierra. “Encontré concentración, disciplina y socializar con buenas personas, entre otros beneficios”, expresó.

Carlitos, concentrado, antes de una tirada en el Sudamericano.

En la actualidad, el joven arquero se prepara para competir por primera vez dentro de dos semanas con pares de la categoría Sénior (es decir rivales de hasta 21 años). Será en el Torneo Homologatorio Aire Libre, que se disputará el 20 de abril en las instalaciones del club Tiro Federal Argentino de la ciudad de Rosario. “Quiero seguir superándome a mí mismo y lograr nuevas marcas”, palpitó sobre su próximo objetivo.

“Nos llena de orgullo”, expresó su entrenador Darío Valli

Además de su talento natural, que se agiganta con su responsabilidad y compromiso con el deporte, los logros que obtuvo Carlitos también se refleja en el trabajo y acompañamiento de su mentor.

Darío Valli, entrenador e instructor de la Escuela de Tiro con Arco Gualeguaychú, remarcó que no le sorprendió la evolución que tuvo su pupilo y que haya logrado dos medallas sudamericanas en un corto plazo. “Viendo el esfuerzo y cómo se encaró el trabajo, desde hace más de un año, nos llena de orgullo, tanto a mí, a la institución y a sus compañeros. No me llamó la atención el desempeño que tuvo en Chile por la dedicación, esfuerzo y compromiso que asumió para cumplir ese objetivo”, expresó.

“Se trabajó todo el verano para llegar en las mejores condiciones al Sudamericano y cuándo como entrenador ves que un alumno tuyo se esmera y esfuerza como lo hace él, te reconforta. Y gracias a su crecimiento se hablado mucho de la arquería últimamente, siendo un deporte que todavía no es tan popular en la ciudad”, completó.