Por Daniel Serorena

Desde el pasado miércoles, Central Entrerriano tiene nuevo presidente. Luego de la Asamblea General Ordinaria realizada en la sede del club, que incluyó el cambio de autoridades por el próximo espacio de dos años, Carlos Enrique Agesta asumió la presidencia en lugar de Francisco Claret, quien continuará formando parte de la Comisión Directiva.

Proveniente de una familia con largo arraigo centralista, su padre Carlos fue una de las glorias deportivas del club y su madre Luisa Dumón también es integrante de una familia netamente Rojinegra, Carlitos Agesta mantiene su perfil bajo y asegura que su gestión no será más que una continuidad del trabajo que se viene realizando desde hace varios años en el club.

“La verdad es que esperaba ser el presidente de Central, estoy en el club desde que tengo uso de razón, siempre participé de diferentes actividades y desde hace un tiempo, he formado parte de la Comisión Directiva dentro de un grupo de trabajo que comenzó con Alejandro Briozzo como presidente, luego estuve en la Comisión con Daniel Garbino, Francisco (Claret) me eligió como vicepresidente y ahora recayó sobre mí la responsabilidad de encabezar la nueva Comisión Directiva”, dijo Agesta en diálogo con El Picado (Ahora Cero Radio).

Igualmente, el dirigente aclaró que “lo tomo con naturalidad porque entiendo que, sin importar cuáles sean los nombres propios, acá hay un grupo de trabajo que venimos hace un tiempo haciendo cosas por el club. Circunstancialmente me toca encabezar la Comisión, que es motivo de orgullo, lógicamente, porque mi familia es de Central y porque el apellido Agesta tiene un vínculo histórico con la institución”.

Sobre la actualidad del club, resaltó que “estamos atravesando un momento de crecimiento, la pandemia fue algo que nos puso a todos los clubes en una situación atípica, cerrando las puertas y cancelando todas las actividades. Fue duro volver, pero una vez que las cosas empezaron a encaminarse, Central volvió a tener un movimiento tremendo en sus actividades deportivas, el Colegio sigue siendo un modelo en la ciudad, la comparsa Marí Marí volvió a ser protagonista del Carnaval y la gente se sigue acercando al club, que es lo más importante de todo. Nuestro desafío siempre es tener un club en movimiento y lo venimos logrando año a año”.

Acerca de los desafíos que se ha propuesto la Comisión Directiva, el flamante presidente Rojinegro indicó que “desde lo deportivo, Central atraviesa un muy buen momento en todas sus disciplinas. El básquet es quizá el modelo y el espejo del club, con sus categorías formativas campeonas entrerrianas y jugando a nivel nacional con buenos resultados, la Primera División buscando acceder nuevamente al Federal donde siempre queremos ser protagonistas y el básquet femenino creciendo mucho en cuanto a la cantidad de chicas que se sumaron a su práctica. El fútbol ha tenido un gran año, peleando por el campeonato en Primera y como protagonista en todas las divisiones menores como ha sido una historia en Central, el rugby es campeón entrerriano en masculino y femenino, el handball sigue creciendo al igual que el hockey sobre patines. En ese sentido estamos muy bien”.

Pero no todo es deporte en calle España y desde la directiva lo tienen muy claro. “El Instituto José María Bértora es un modelo a nivel ciudad y también en la provincia. Es de los primeros colegios con orientación deportiva que hubo en Entre Ríos, hoy contamos con una matrícula importante, el nivel inicial y Primaria le han aportado nuevos socios al club y nos está pasando algo muy especial: muchos de los profesores y directivos del Colegio fueron alumnos en sus primeros años: o sea que entienden por el camino por dónde Central quiere transitar en materia educativa”.

Carnaval y Marí Marí

La otra pata fuerte de Central pasa por el Carnaval del País y especialmente por la comparsa Marí Marí, la Supercampeona del Carnaval que volverá a la pasarela buscando una nueva estrella que se viene negando desde hace algunos años.

Pero también es un año especial para Central dentro del Carnaval, porque la presidencia de la Comosión está a cargo de la entidad Rojinegra, que posicionó en Victoria Giménez a la primera presidenta en la historia carnavalera. “Es un honor y un orgullo muy grande que Victoria sea la primera mujer en presidir la Comisión del Carnaval. Es una persona que conoce al club, conoce nuestra forma de pensar y de trabajar, pero también tiene una visión muy particular sobre el Carnaval como espectáculo integral. La verdad es que estamos muy contentos con Victoria como presidenta y la relación con los otros clubes dentro de la Comisión ha sido muy armoniosa desde que asumió”, dijo Agesta.

Sobre la importancia de un nuevo título para Marí Marí, el dirigente fue claro: “Siempre está bueno ganar el Carnaval, porque otorga un prestigio y genera una sensación de alegría para la gente de Central que es única. Pero nosotros estamos muy conformes con lo que se viene haciendo hasta el momento en la comparsa, estamos en un proceso de recambio que entendimos necesario en su momento. Hoy nuestro director es Gregorio Fariña, que está muy compenetrado con el trabajo y viene haciendo las cosas muy bien. Después, en el desfile, ya no depende de nosotros ganar o no ganar. Siempre Marí Marí sale a ganar, pero no podemos dejar de lado el trabajo de las otras comparsas”, reflexionó.