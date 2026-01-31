El español Carlos Alcaraz (1°) y el serbio Novak Djokovic se enfrentarán este domingo desde las 5.30 hora de Argentina en una final del Abierto de Australia que será histórica gane quien gane por los récords que hay en juego.

Alcaraz, quien actualmente es el número 1 del ranking ATP, viene de ganarle en una inolvidable semifinal al alemán Alexander Zverev (3°) en un encuentro que se extendió durante casi cinco horas y media.

En dicho partido, Alcaraz jugó durante gran parte del mismo con unos calambres que le impedían estar al 100% e incluso amagó (literalmente) con retirarse. Incluso el teutón sacó para ganar en el quinto set, pero el español protagonizó una gran remontada para dar vuelta la historia y quedarse con el triunfo.

En caso de conseguir el título, Alcaraz, de solo 22 años, hará historia ya que se convertirá en el jugador más joven en la Era Abierta en obtener el Grand Slam de carrera, que es ganar cada uno de los “Majors” (Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open).

Pero el murciano no la tendrá para nada fácil, ya que del otro lado estará nada más y nada menos que Djokovic, el mejor y más ganador tenista de la historia.

El serbio, que en unos meses cumplirá 39 años, viene de hacer lo que parecía imposible al superar al italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, en un increíble encuentro que se definió en cinco sets y que se extendió durante poco más de cuatro horas.

Djokovic jugó en un nivel altísimo ante un Sinner que en los últimos años se había convertido en su gran pesadilla, ya que el italiano se había quedado con la victoria en los cinco cruces previos.

Si se queda con la victoria Djokovic no solo extenderá su inigualable legado, sino que también levantará por undécima ocasión el trofeo en el Abierto de Australia (lo hizo en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023) y conquistará su 25° título de Grand Slam, para dejar atrás los 24 de la australiana Margaret Court y así convertirse en el primer tenista hombre o mujer en llegar a esta cifra en individuales.

Este será el décimo enfrentamiento entre Djokovic y Alcaraz, donde el serbio lidera el historial con cinco triunfos contra cuatro del español.

Además, se cruzarán por quinta ocasión en una final. En dos de ellas (Wimbledon 2023 y 2024) el triunfo quedó en manos de Alcaraz, mientras que Djokovic se impuso en las del Masters 1000 de Cincinnati 2023 y en la de los Juegos Olímpicos 2024.

Fuente: Agencia NA